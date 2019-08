"Barış Koridoru" Türkiye’den yönetilecek

Türkiye ve ABD Suriye’nin kuzeyinde bir "Barış Koridoru" kurulması konusunda anlaştı, koordine ve yönetimi için Türkiye’de müşterek harekât merkezi kurulmasına karar verildi.

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 3 gün süren görüşmelerin sonunda Türkiye ve ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda anlaştığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, hafta başında başlayan görüşmelerde üç nokta üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi. Buna göre tarafların vardığı mütabakatta Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek tedbirlerin bir an önce uygulanmasına karar verildiği bildirildi. MBS’nin açıklamasında, “Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de müşterek harekât merkezi kurulmasına” karar verildiği bilgisi yer aldı.

ABD Büyükelçiliği twitter hesabından yapılan paylaşımda mutabakata varılan 3 madde, “Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede, Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekât Merkezinin en kısa zamanda kurulması, müteakiben, Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır" şeklinde ifade edildi.

Türkiye, güvenli bölgenin 30-40 kilometrelik derinlikte olmasını isterken ABD’li yetkililer görüşmelerde 14 kilometrelik bir bölge önerdi. Türkiye, YPG/ PYD’nin buradan tamamen çıkarılması, ellerindeki ağır silahların toplanması ve bölge dışına çıkarılmasını istiyordu. MSB tarafından yapılan açıklamada, bölgenin hatları ve derinliği ile PYD konusunda izlenecek yol haritasına ilişkin bilgi verilmedi.