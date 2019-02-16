Barış Manço anısına Bir Dünya Barış'ı konseri

İSTANBUL,(DHA)- USTA sanatçı Barış Manço, 20’nci ölüm yıl dönümünde 'Bir Dünya Barış’ı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserle anıldı. Konserde Barış Manço’nun unutulmaz eserlerini sahne alan sanatçılar seslendirildi.

'Bir Dünya Barış’ı etkinlikleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Barış Manço’nun unutulmaz eserleri seslendirildi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) organize ettiği 'Bir Dünya Barış’ı etkinlikleri kapsamında sevilen sanatçı Barış Manço 20’nci ölüm yıl dönümünde yılında hayranları tarafından anıldı. Katılımın ücretsiz olduğu konsere Barış Manço hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Konserde sahne alan sanatçılar; Doğukan Manço, Ender Enön, Asaf Savaş Akat, Moğollar, Ahmet Güvenç, Ayşegül Aldinç, Burak Kut, Grup Vitamin, Hakan Peker, Jale, Mine Çağlıyan, Soner Arıca, Ufuk Yıldırım, Grup 24 Ayar, Duygu Soylu, Evrencan Gündüz, Meltem Taşkıran, Murat Çekem, Müjde Kızılkan, Elif Çağlar, Gökhan Türkmen, Karsu, Özgün, L%G Korosu ve Çocuk Korosu Barış Manço’nun sevilen şarkılarını seslendirdi.



