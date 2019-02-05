Barış Manço “Bir Dünya Barışı” etkinlikleriyle anılıyor

Şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanan usta sanatçı Barış Manço, vefatının 20’nci yılında “Bir Dünya Barışı” başlığıyla gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle anılıyor. Etkinliğin tanıtımına Manço’nun ailesi ve çok sayıda sanatçı katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi ve 7’den 77’ye Doludizgin Barış ve Sevgi Derneği’nin iş birliğiyle “Bir Dünya Barış” etkinliği gerçekleştiriliyor. Anma etkinliklerinin tanıtımı Malta Köşkü’nde gerçekleşti. Etkinliğe İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Manço’nun eşi Lale Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço, sanatçı Burak Kut, Gökhan Türkmen, Özgün gibi ünlü isimler katıldı.

“Barış Manço’nun özel eşyalarının sergilendiği fuaye alanında bir sergi olacak “

Barış Manço’nun şarkılarıyla ve söylemleriyle modern bir Dede Korkut, seyahatleri ve programlarıyla da modern bir Evliya Çelebi olduğunu ifade eden İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, “Bu programı Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, İstanbul Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştiriyoruz. 15 Şubat’ta Cemal Reşit Rey Salonu’nda İzzet Bey’in moderatörlüğünde 20 yılın ardından Barışa Özlem paneli yapılacak. Panelde ailesi sevdikleri ve sanatçı dostları olacak. Devamında Barış Manço’nun özel eşyalarının sergilendiği fuaye alanında bir sergi olacak" dedi.