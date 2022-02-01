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Barış Manço kimdir? Anadolu Rock kurucusu Barış Manço ne zaman, nasıl öldü?

01.02.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Manço 7’den 77’ye herkesin sevgilisiydi. Sıra dışı tarzı kendine özgü şarklılarıyla Barış Manço’nun Türk müziğine yaptığı katkıları büyüktür. Barış Manço, aramızdan ayrılalı yıllarda dahi olsa, şarkıları büyük küçük demeden herkesin dilindedir. Türk müziğini nereden nereye getirdiğini duyanlar da Barış Manço’nun hayatını araştırmadan duramaz. İşte Barış Manço'nun hayatına dair merak edilenler...

Barış Manço kimdir? Anadolu Rock kurucusu Barış Manço ne zaman, nasıl öldü?

Barış Manço, Anadolu Rock kavramını ülkemize getiren ilk kişidir. Şarkılarında adı gibi barış, kardeşlik ve daha nice önemli kavramları işlemiştir. Çocukların eğitimlerini önemser ve onlar için de pek çok şarkı yazmış ve söylemiştir. Türk müziğine sayısız ve bir o kadar da değerli eserler bırakıp bu dünyadan göçmüştür.

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Barış Manço, 2 Ocak 1943 yılında İstanbul´da doğdu. Sahneye ilk çıkışı 1958 yılında Galatasaray Lisesi´nde öğrenciyken oldu. Galatasaray Lisesi´ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini tamamlamak için Belçika´daki 'Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi´ne gitmeyi istedi.

Barış Manço, grubu 'Kurtalan Ekspres' ile Türkiye´de ve yurtdışına giderek birçok ülkede konserler verdi. Türkiye’de Anadolu Rock’ın kurucularından sayılmaktadır. Yaptığı 200´den fazla besteyle 12 altın ve 1 platin albüm kazandı. Adı gibi barış konulu şarkılar yazdı söyledi. Yaptığı besteleri Arapça, Japonca, Farsça, İngilizce ve Fransızca gibi birçok dile çevrilerek farklı sanatçılar tarafından yorumlandı. Barış Manço´nun şarkıcı ve besteci yanının dışında sunucu ve program yapımcısı kişiliğiyle de vardır. Bu sayede ortaya herkesin çok sevdiği 'Barış Manço' çıktı. Manço’nun sunduğu ekranların en sevilen eğlence ve kültür programlarından biri olan '7´den 77´ye', ilk olarak 1988 yılında TRT1´de yayınlanmaya başladı. Program 1998 yılının Haziran ayında 378. Bölümle ekrana gelerek Türk televizyonculuğunda ulaşılması zor bir rekoru elde etti.

1993 yılına geldiğimiz de Barış Manço, Milliyet Gazetesi'nde Oku Bakiim başlığıyla konularını günlük hayattan alan köşe yazısı yazmaya başladı ve yazılarını 1995 yılına kadar yazmaya devam etti.

Barış Manço kimdir? Anadolu Rock kurucusu Barış Manço ne zaman, nasıl öldü?

BARIŞ MANÇO’NUN FİLMLERİ

Barış Manço, 1975'de ilk ve tek filmi olan "Baba Bizi Eversene"yi çevirmiştir. Bu filmle sinema hayatınaatılmış, aynı zamanda bu filmle de sinema hayatını sonlandırmıştır.

BARIŞ MANÇO NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Barış Manço, 31 Ocak 1999 yılında İstanbul Moda'daki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Manço, 1983 yılında da bir kez kalp spazmı geçirmiştir. 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı aldığından dolayı cenazesi için devlet töreni düzenlendi. Bu unutulmaz töreni TRT, Kanal D ve Kanal 6 canlı olarak yayınladı. 3 Şubat 1999 yılında üzerinde Galatasaray bayrağı da bulunan Türk bayrağına sarılı tabutu Atatürk Kültür Merkezi'ne getirilerek tören düzenlendi, ardından Levent Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve Kanlıca'daki Mihrimah Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Barış Manço kimdir? Anadolu Rock kurucusu Barış Manço ne zaman, nasıl öldü?

BARIŞ MANÇO EŞİ VE ÇOCUKLARI

Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço, 18 Temmuz 1978 tarihinde Lale Manço ile evlendi ve Doğukan Manço, Batıkan Manço adında iki oğlu dünyaya gelmiştir.

BARIŞ MANÇO'NUN KAÇ ŞARKISI VARDIR?

Barış Manço'nun 12 Stüdyo, 1 konser, 7 derleme albümü ile 31 adet single eseri bulunmaktadır.

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