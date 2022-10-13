MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen geceye tepki! Sahne alan Haluk Levent özür diledi

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen geceye tepki! Sahne alan Haluk Levent özür diledi

13.10.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço'nun müzisyen oğlu Doğukan Manço, babasının adına düzenlenen bir etkinliğe tepki gösterdi. Manço, 'Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi' adlı programın kendisinden ve ailesinden izin alınmadan gerçekleştirildiğini belirteren yapımcı Polat Yağcı'ya seslenerek "Saygı kelimesi sizin için neyi ifade ediyor?" dedi. Gecede sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent de Manço'dan özür diledi.

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen geceye tepki! Sahne alan Haluk Levent özür diledi

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Barış Manço, 'Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi' konseptiyle hazırlanan özel gecede anıldı. Poll Production tarafından 12 Ekim'de Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen konserde, Kurtalan Ekspres, Haluk Levent, Şevval Şam ve Melek Mosso gibi isimler sahne aldı. Ünlü şarkıcılar Barış Manço'nun parçalarını seslendirdi.

3529012_7f6afb039293667e5d33fb0c315d29ee

Barış Manço'nun müzisyen oğlu Doğukan Manço ise yaptığı paylaşımla 'Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi' adı altında konser düzenleyen yapımcı Polat Yağcı'ya kendilerine haber verilmediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

"SAYGI KELİMESİ SİZİN İÇİN NEYİ İFADE EDİYOR?"

Manço, Twitter hesabından "Barış Manço Saygı Gecesi' adı altında bir konser yapıyorsunuz. Bırakın aileden bir rıza almayı, aile bireyleri haberi bile sosyal medyadan öğreniyor. Saygı kelimesi sizin için neyi ifade ediyor? @pollproduction" mesajını paylaştı.

dogukan

HALUK LEVENT ÖZÜR DİLEDİ

Doğukan Manço'nun bu açıklamasını gören ve etkinlikte sahne alan Haluk Levent, Manço'dan özür diledi.

3529012_ac249e963b163d7513ba1bd0a4dabfcd

Haluk Levent ve AHBAP hacker kurbanı oldu! 25 bin TL para istediler, hastaların ailelerine mesaj attılarHaluk Levent ve AHBAP hacker kurbanı oldu! 25 bin TL para istediler, hastaların ailelerine mesaj attılar

Levent, "Haklısın kardeşim. Ben de 1 şarkı söyledim dün akşam. Çünkü Kurtalan Expres i çok seviyorum. Ben kendi adıma özür diliyorum. Değerli Barış Manço ailesi hepimizin ailesidir. Kasıtlı yapılmış olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama yine de ortada bir telif bir emek var." ifadelerini kullandı.

haluk

Haluk Levent, öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızı için sahne aldı: Bu konserin bir anlamı varHaluk Levent, öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızı için sahne aldı: Bu konserin bir anlamı var


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmajı olay olmuştu! Sırrı ortaya çıktıİmajı olay olmuştu! Sırrı ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses'in kızı evlendi! Ünlü türkücü 'Hayır' diye bağırdıİbrahim Tatlıses'in kızı evlendi! Ünlü türkücü 'Hayır' diye bağırdı
Esenyurt Belediyesi önce paylaştı sonra sildi! Miss Uganda geri döndüEsenyurt Belediyesi önce paylaştı sonra sildi! Miss Uganda geri döndü
Anahtar Kelimeler:
Doğukan Manço Haluk Levent Barış Manço ele gecesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Siyaset kulislerini hareketlendirecek açıklama! AK Parti'nin kritik isminden çarpıcı çıkış! 'Altılı masanın adayı' diyerek isim verdi

Siyaset kulislerini hareketlendirecek açıklama! AK Parti'nin kritik isminden çarpıcı çıkış! 'Altılı masanın adayı' diyerek isim verdi

Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"

Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"

Cinsiyet değiştirmişti! Son haline yorum yağdı

Cinsiyet değiştirmişti! Son haline yorum yağdı

Genç kızın ölümünde şok müstehcen görüntü detayı! 'Ölsün, gebersin...'

Genç kızın ölümünde şok müstehcen görüntü detayı! 'Ölsün, gebersin...'

Çalışanlar dikkat! 4 bin 800 liranız cebinizde kalacak

Çalışanlar dikkat! 4 bin 800 liranız cebinizde kalacak

İlginizi Çekebilir

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.