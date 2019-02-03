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Barış Manço ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:38 | Son Güncelleme

BARIŞ Manço, ölümünün 20 yıldönümünde eşi, çocukları ve çok sayıda hayranının katılımı ile mezarı başında anıldı.

Yüksel KOÇ - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- BARIŞ Manço, ölümünün 20 yıldönümünde eşi, çocukları ve çok sayıda hayranının katılımı ile mezarı başında anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ölümünün 20 yıldönümü nedeni ile Kadıköy ve Beşiktaş'tan mezarın bulunduğunu Kanlıca'ya vapur kaldırdı. Vapur, önce Kadıköy İskelesi'nde bekleyen sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı ve çoçukları Doğukan ve Batıkan Manço ile hayranlarını aldı. Ardından Beşiktaş İskelesi'ne yanaşan vapur, sanatçının burada bekleyen hayranlarını alarak Kanlıca'ya doğru yola çıktı. Hınca hınç dolan vapurda sanatçının çok sayıda hayranı ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldı.

Öğrenciler ve İzManço isimli müzik grubu, yolculuk boyunca sanatçının eserlerini seslendirdi. Sanatçının eşi ve her iki oğlu burada kısa birer açıklama yaptı. Eşinin hayranlarına seslenen Lale Manço Ahıskalı, "Sizleri çok seviyoruz" dedi. Babasının tam 20 yıl önce bugün defnettiklerini belirterek Batıkan Manço, "Bizleri çok onurlandırdınız, gururlandırdınız. Çok sağ olun" dedi.

Vapurun Kanlıca İskelesi'ne yanaşması ile mezarlığa gidildi. Hayranları, mezara karanfiller bıraktı. Atatürk'ün bir posteri de mezarın üzerine serildi. Sanatçının mezarı başında, sanatçının eşi ve çocuklarının katılımı ile Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Sanatçının bazı hayranlarının duygulu anlar yaşadığı görüldü.

'BİR SANATÇININ ULAŞABİLECEĞİ EN BÜYÜK MERTEBE

Lale Manço Ahıskalı, anmanın ardından DHA'nın mikrofonuna, "Ne kadar büyüdüğünü düşünüyorum; sevginin de ailenin de kalplerin de. Çünkü burada o kadar çok çocuk var ki. Biraz önce biri ben geldiğimde çocuktum, çok ağlamıştım, hatırlıyor musunuz beni dedi ve ilk çocuğuyla geldi. Bu bir sanatçının ulaşabileceği en büyük mertebe diye düşünüyorum. Ruhu şad oluyor gerçekten" dedi.

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