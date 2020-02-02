 Barış Manço ölümünün 21. yılında anıldı (1)

Barış Manço vapuru, Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi’nden 10.30'da hareket etti. Usta sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı ile oğulları Doğukan Manço ve Batıkan Manço, sanatçıyı Kanlıca'daki mezarı başında anmak isteyen sevenlerini, Kadıköy ve Beşiktaş iskelelerinde karşıladı. Vapurda Barış Manço'nun vefatının 21’inci yılı anısına düzenlenen etkinliğe Barış Manço'nun ailesi, dostları ve sevenleri katıldı. Burada konuşan Batıkan Manço, “Bizim her zaman en çok gurur duyduğumuz günlerden biri. Bütün sevenleriyle bir arada olduğumuz çok anlamlı bir gün. 21 yıl çerisinde bu 18. Barış Manço Vapuru etkinliğimiz. Bunca zamandır sevenleri de bizleri yalnız bırakmadılar. İBB Şehir Hatları da bizi yalnız bırakmadı, buradan da onlara teşekkür ediyoruz. Dileriz daha birçok yıl da bu etkinliği gerçekleştiririz. Önemli olan Barış Manço kültürünü, felsefesini bir sonraki kuşaklara aktarabilmemiz” dedi.

“İNSAN ADININ GEÇMEDİĞİ GÜN ÖLÜR”

Barış Manço’nun eşi Lale Manço Ahıskalı ise, “Bu serüvenin devam ettiğini görmek Barış adına bize müthiş gurur veriyor. Onun vasiyetinin tamamlandığını düşünüyoruz. Biliyorsunuz onun ‘İnsan adının geçmediği gün ölür’ diye bir lafı vardı. Burada onu yaşatmaya kararlı kuşaklar var. Üreyerek, büyüyerek, çocuklarıyla geliyorlar. İnanıyorum ki onlar da Barış Manço şarkıları ve felsefesiyle büyüyecekler. Bütün ülkedeki Barış severlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Doğukan Manço ise, “İçeri dikkat ettiyseniz din, dil, ırk, görüş fark etmeden herkes burada. Çünkü Barış Manço bu insanları bir arada toplayabilecek ender isimlerden birisi. Bu çok gurur verici bir şey. Onun çatısı altında ve onun ismiyle bir arada bulunmaktan çok gurur duyuyorum” diye konuştu.

Barış Manço vapurunun onarım aşamasına ilişkin İBB Şehir Hatları İşletmesi Genel Müdürü Sinem Dedetaş ise, “Burada, bunun bir parçası olarak bulunmak çok keyifli. Gemi 1 senedir tesanedeydi. 2 Şubat’a yetiştirebilmek için son zamanlarda süreci hızlandırdık. En büyük değişiklik geminin alt kısımlarında oldu. Barış Manço gemimizi komple yeniledik. Kendi adının olduğu bir gemi de bu etkinliği yapmak da eşsiz bir duygu” dedi.