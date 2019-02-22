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Barış Manço şarkılarıyla anıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2019 15:42 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, unutulmaz eserleri ile 7’den 70’e milyonların gönlünde taht kuran sevilen sanatçı Barış Manço’yu ölümünün 20.

Barış Manço şarkılarıyla anıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, unutulmaz eserleri ile 7’den 70’e milyonların gönlünde taht kuran sevilen sanatçı Barış Manço’yu ölümünün 20. yılında eserleriyle andı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, unutulmaz eserleri ile herkesin kalbini kazanan usta sanatçı Barış Manço’yu ölümünün 20. yıldönümünde de eserleriyle andı. Unutulmaz sanatçı için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde "Barış Manço 20. Yıl Anma Konseri" düzenlendi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Solist Mehmet Bacaklı ve Grup Anadolu, gecede Barış Manço’nun unutulmaz eserlerini seslendirdi. Geceye yoğun ilgi gösteren Barış Manço hayranları salona sığmayınca salon girişindeki alana led ekran kuruldu. Başkan Zolan ve geceye katılanlar ünlü sanatçının eserlerine hep birlikte eşlik etti.

"Milletimizin gönlünde taht kurdu"
Başkan Osman Zolan, gecede yaptığı konuşmada Barış Manço’nun gerçek bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, "Değerlerimizi yoğurarak kendine özgü söylemleriyle, duruşuyla milletimizin gönlünde taht kurdu. İnşallah bu şarkıları, eserleri ilelebet söylenecek. İnşallah dünya durdukça Barış Manço ve şarkıları unutulmayacak. Hep beraber, güzel ülkemizde birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Ben Barış Manço ağabeyimizi, büyüğümüzü bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.
Etkinlik Barış Manço’nun şarkılarının seslendirildiği konser ile sona erdi.

Barış Manço şarkılarıyla anıldı

Barış Manço şarkılarıyla anıldı

Barış Manço şarkılarıyla anıldı

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