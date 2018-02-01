Barış Manço'suz 19 yıl! Seni çok özledik Barış Abi

Peki Barış Manço kimdir? Nerede doğdu ve kaç yaşında vefat etti? Aldığı ünvanlar neler? İşte aramızdan ayrılalı 19 yıl olan Barış Manço'nun hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler..

Barış Manço'suz 19 yıl

1 / 19 Sadece albümleri ve sempatik kişiliğiyle değil aynı zamanda kültürü ve kıtalar arası yolculuklarıyla bir dünya starı olmayı başaran Barış Manço, bundan 19 yıl önce aramızdan ayrılmıştı.

2 / 19 1943'te dünyaya gelen Barış Manço, hayatı boyunca pek çok ilklere imza attı ve halen büyük bir keyifle dinlediğimiz şarkıların altına da imzasını koydu.

3 / 19 Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılan Barış Manço, 2 Ocak 1943'te İstanbul'da dünyaya geldi. II. Dünya Savaşı yıllarında doğduğu için ailesi Mehmet Barış adını verdi.

4 / 19 Üç yaşındayken anne babasının ayrılığından sonra Barış Manço, babası ile yaşamaya başladı. Ortaokulu yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nde okuyan Manço, 1959'da babasının ölümü üzerine Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak, eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı.

5 / 19 1957'de amatör olarak müzikle ilgilenmeye başlayan Barış Manço, 1958 yılında ilk grubu Kafadarlar grubunu kurdu. Ortaokul yıllarında kurulan bu grup rock'n roll coverları yaparken, Barış Manço'da ilk bestesi Dream Girl'ü bu dönemlerde yaptı ve Ankara'da küçük bir müzik ödülünün de sahibi oldu. İkinci grubu Harmoniler'de yine Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları vardı. 1959'da Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verdi.

6 / 19 1960'lı yıllarda müzik hayatına atılan Barış Manço, beste yapmaya ve çeşitli gruplarla çalmaya başladı. 1968 başında Kaygısızlar grubu ile çalışmaya başlayan Manço grupla birlikte plak çıkardı. Barış Manço ve Kaygısızlar'ın Sayan'dan çıkardığı, Kol Düğmeleri / Big Boss Man / Seher Vakti / Good Golly Miss Molly parçalarını içeren bu ilk plak 1968'de yayınlayıp oldukça geniş bir popülarite elde etti.

7 / 19 1969 yılı sonunda Kaygısızlar ile yollarını ayıran Barış Manço daha sonra Dağlar Dağları yayınladı. 700.000'den fazla satan Dağlar Dağlar plağı Manço'ya kariyerindeki tek Platin Plak Ödülü'nü kazandırdı.

8 / 19 Dağlar Dağlar'ın başarısı ile Türk müziği piyasasında büyük ses getiren Barış Manço, 1970'te Türkiye'de ender görülen bir işe imza atıp zaten ünlü olan Moğollar ile güçlerini birleştirme kararı aldı. Grubun adı da 'MançoMongol' (Manchomongol) olarak değişti.

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10 / 19 Manchomongol 1971'in Haziran ayında gruptaki anlaşmazlıklar ve Barış Manço'nun sağlık sorunları nedeniyle dağıldı.

11 / 19 35 yaşında iken Lale Çağlar ile 18 Temmuz 1978 tarihinde hayatını birleştirdi. Düğünün ardından çok sevdiği çocukları Doğukan ve Batıkan dünyaya geldi.

12 / 19 Tekrar müzik hayatına dönen Barış Manço, 80'li yıllarda 'Sözüm Meclisten Dışarı', 'Estağfurullah… Ne Haddimize!', '24 Ayar', 'Değmesin Yağlı Boya', 'Sahibinden İhtiyaçtan', 'Darısı Başınıza' isimli albümleriyle popülerliğini artırdı.

13 / 19 Barış Manço bu dönemde'Arkadaşım Eşek', 'Dönence', 'Hal Hal', 'Halil İbrahim Sofrası', 'Bugün Bayram', 'Domates Biber Patlıcan', 'Kara Sevda', 'Can Bedenden Çıkmayınca' ve 'Nane Limon Kabuğu' gibi hit şarkılara imza attı.

14 / 19 1988'de Barış Manço'yu başta çocukların olmak üzere herkesin sevgilisi yapacak '7’den 77'ye' programı başladı. TRT'de yayınlanan bu programda TV ekibi 150'den fazla ülkeye gidip, oraları seyircilere tanıttı.

15 / 19 'Adam Olacak Çocuk' ile de çocuklara yeteneklerini sergileme fırsatı veren Manço, dönemin en başarılı televizyon yüzü oldu.

16 / 19 31 Ocak 1999 akşamı tüm dünyadaki hayranlarını yassa boğdu. 56 yaşındayken Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.<br /><br />

17 / 19 Ölüm haberi duyulur duyulmaz Türkiye’nin her tarafından ellerinde mum binlerce insan evinin önüne toplandı ve tek yürek olarak gözlerinde yaşlarla ‘Gülpembe’yi söylediler.

18 / 19 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı alan Barış Manço'nun cenazesi için devlet töreni düzenlendi. 3 Şubat 1999 tarihinde üzerinde Galatasaray bayrağı da bulunan Türk bayrağına sarılı naaşı Atatürk Kültür Merkezi'ne getirilerek tören düzenlendi, akabinde Levent Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve Kanlıca'daki Mihrimah Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.