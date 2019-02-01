Barış Manço vefatının 20. yılında evinde anıldı

Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)- TÜRK müzik tarihinin efsane isimlerinden Barış Manço, vefatının 20'inci yılında çeşitli etkinlikler ile anılıyor. Usta sanatçı, şimdi müze olarak kullanılan Moda'daki evinde dün bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Usta sanatçı Barış Manço'nun Kadıköy Moda'da bulunan ve müzeye çevrilen evi dün vefatının yıldönümü nedeniyle 23.59'a kadar ücretsiz ziyarete açıldı. Sanatçının hayranları da gecenin ilerleyen saatlerine kadar Manço'nun evini gezerek, ondan kalan hatıraları gördü. Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri de her yıl olduğu gibi müzeyi ziyaret etti. Barış Manço'nun Adam Olacak Çocuk programının piyanistliğini yapan Mine Mucur'un ve Doğukan Manço'nun katılımıyla gece boyunca Barış Manço'nun şarkıları söylendi. BARIŞ'A GİDİYORUZ Usta sanatçı Barış Manço'yu anma etkinliği her yıl olduğu gibi bu yıl da, 3 Şubat Pazar günü yapılacak. Barış Manço vapuru ile saat 10.30'da Kadıköy Beşiktaş İskelesi'nden hareket edilerek, saat 12.00'de Manço'nun Kanlıca'daki mezarlığı ziyaret edilecek.

