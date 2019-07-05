ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Türkiye'nin 81 ilinin giriş ve çıkışlarındaki, nüfus ve rakımın yer aldığı tabelaların önünde öz çekim yapmak için 6 yıl içinde yaklaşık 90 bin kilometre yol kateden Ahmet Köklükaya, Barış Manço'dan esinlenerek kurduğu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gittiği şehirlerde tabelaları gördükçe Barış Manço'yu hatırladığını belirten Köklükaya, "Zamanla gittiğim illerde tabelaların önünde öz çekim yapıp odamdaki Türkiye haritasının üzerine yapıştırmaya başladım. Fırsat buldukça öz çekim yapmak için seyahat ettim. 90 bin kilometreye yakın yol yaptım. Bazen motorumla, bazen aracımla gittim. Arkadaşlarım zaman zaman gezilerime eşlik etti ancak çoğunlukla yalnız seyahat ettim." dedi.

"Çocukluğumda Barış Manço'nun programlarını izlerken her şehre gittiğinde tabelalara '+1' koyduğunu görüyordum. Ben de büyüdüğümde bunu yapmayı hayal ediyordum." diyen Köklükaya, yolculuklar sırasında Türkiye'nin ne kadar harika bir ülke olduğunu keşfettiğini vurguladı.

Gittiği şehirlerde çok güzel anılar yaşadığını dile getiren Köklükaya, "Yurdumuzun her tarafında insanlarımız misafirperver, hoşgörülü. Gittiğim yerlerde neden seyahat ettiğimi anlattığımda şaşıranlar oldu. İlginç olaylar yaşadım, çok güzel arkadaşlıklar kurdum ama hiç sorun yaşamadım." değerlendirmesinde bulundu.