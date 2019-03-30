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Barış Manço’nun babası Muhittin Kocataş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

Barış Manço’nun babası Muhittin Kocataş, Beykoz’da son yolculuğuna uğurlandı.1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço’nun babası Muhittin Kocataş bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Manço’nun babası Muhittin Kocataş, Beykoz’da son yolculuğuna uğurlandı.
1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço’nun babası Muhittin Kocataş bugün son yolculuğuna uğurlandı. 93 yaşında hayatını kaybeden Kocataş’ın yakınları ve sevenleri cenazeye katıldı. Cenazeye katılan Doğukan Manço, Batıkan Manço, İnci Manço İlbay ve diğer aile üyeleri taziyeleri kabul etti.
Kocataş’ın cenazesi Beykoz’daki İskenderpaşa Camii’nde öğle namazının kılınmasının ardından Kanlıca Mezarlığında bulunan aile kabristanındaki Barış Manço’un mezarının yanına defnedildi.

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