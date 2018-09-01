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Barış Mitinginde Af ve Ekonomi Tepkisi

01.09.2018 22:13 | Son Güncelleme

HDP’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Diyarbakır’da düzenlediği miting, af ve ekonomi tartışmalarına sahne oldu. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ekonomik sorunlardan dış güçlerin sorumlu olmadığını söyledi. Temelli, af tartışmalarına da tepki gösterdi

Barış Mitinginde Af ve Ekonomi Tepkisi

İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge, binlerce kişi katıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan mitingde, yasadışı pankart ve bayrakların alana sokulmasına izin verilmedi. Mitinge HDP Milletvekillerinin yansıra Eş Genel Başkan Sezai Temelli de katıldı.

Mitingde bir konuşma yapan Temelli, ekonomik sıkıntılara değindi. Sıkıntıların kaynağının dış güçler olmadığını savunan Temelli, “Bugün yaşanan bütün krizlerin müsebbibi bu iktidardır. Siyasi krizin de, ekonomik krizin de müsebbibi sensin. Kriz yükseldikçe çıkıyor bir sorumlu arıyor. Dış güçleri bu krizin sebebi olarak gösteriyor. Medyayı ele geçirmiş, her gün aynı sözleri papağan gibi tekrarlıyor. Dış güçler saldırıyormuş, ekonomik saldırı varmış. Sen değil miydin o dış güçlerle kol kola giren, BOP Eş Başkanı olan, Suriye’ye namaz kılmaya giden? Yaratmış olduğun iç güçlerle, o dış güçlerle kol kola giden sen değil miydin? Bu ekonomiyi bu yoksulluğu bu işsizliği bu krizi halkların başına bela eden sen değil misin? Ne dış güçleri” dedi.

Ekonomik krizin faturasının halka çıkarılamayacağını söyleyen Temelli,” Bu ülkeye bu krizi kim getirdiyse onlar fedakarlık yapacak. Bu borçları biz ödemeyeceğiz. Bu paraları kimlerle paylaştıysanız onlar ödeyecek. Halkın kaynaklarını nasıl çarçur ettiyseniz şimdi de bu ekonomik krizin yükünü sizler çekeceksiniz, bu halk çekmeyecek. Her gün zam yaparak, her gün sofradan ekmek çalarak bu iktisadi krizi halkın sırtına yüklemeye çalışıyorlar. Buna itiraz edeceğiz, sesimizi yükselteceğiz. Ortada bir ekonomik savaş yok, talan var, talan. Bu talana izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Temelli, af tartışmalarına da değinerek, affın siyasi suçluları kapsamayacağını ifade etti. Temelli, konuşmasını şöyle sürdürdü; ”İktidar kurmuş olduğu savaş ve Cumhur İttifakıyla birlikte af yasası hazırlama peşinde. Kimi af edecekler? Devlete karşı işlenmiş suçlar değil; bizatihi insanları katleden, tehdit eden, çalan çırpan, tecavüz eden kim varsa listelerinde var. Böyle bir af peşindeler. Hasta tutsakları tahliye etmek, siyasi tutsakları bir an önce serbest bırakmak gerekirken, bunların hazırladığı af yasasını asla kabul etmiyoruz. Biz siyasi tutsaklara af istemiyoruz, onların bir suçu yok. Hakkımızı istiyoruz. Onlar özgür kalmadan, hiçbirimiz özgür değiliz. Bugün FETÖ’yü ve çocuğa yönelik istismarı bahane ederek idamı getirmeye çalışıyorlar. İran’a da sesleniyorum; idam insanlık suçudur. Buna karşı mücadelemizi yükselteceğiz.”

Avrupa ülkelerine de seslenen Temelli, “Orta Doğu’ya barış gelmeden Türkiye’ye barış ve demokrasi gelmez. Türkiye’ye barış ve demokrasi gelmeden size, Avrupa’ya da huzur gelmez. Siz göçmen pazarlığı yaparak bu tehditlere boyun eğdikçe Avrupa’daki ırkçılığın önüne geçemezsiniz. Kürt halkına yapılan bu zulme karşı çıkmadıkça, siz de huzur bulamayacaksınız. Dünyanın herhangi bir yerinde zulüm varsa o bütün dünyayı kaplar” dedi.

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