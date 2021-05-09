Barış Murat Yağcı: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Nisa Bölükbaşı'yla ayrılmasıyla gündemde olan eski Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, kitabıyla yine gündemde.

Geçtiğimiz aylarda kitap ve şarkı çıkaran Yağcı, kitabında kullandığı bazı ifadeler tepki çekti. Yağcı'nın yatakta yaptığı harekete kadar özelini anlatması herkesi şoke etti.

Barış Murat Yağcı'nın kitabında yer verdiği, "Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. 'Düzgün fizikli, dövmeli, ünlü biriyle akşam birlikte olacağım' diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Yüzlerce kadına yaptım bunu" ifadeleri sosyal medyada çokça konuşuldu.

Barış Murat Yağcı gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.





