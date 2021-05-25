Barış Murat Yağcı'dan beklenmedik Nisa Bölükbaşı hamlesi: Takipten çıktı!

Survivor yarışmasında tanışıp, yarışmanın sona ermesiyle birlikte aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın, geçtiğimiz haftalarda aldıkları ani kararla ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklamışlardı. Ayrılığın ardından bir açıklama yapan Yağcı, ayrılmadıklarını söyleyerek, "Nisa ile ayrılmadık. İlişkimizi gözlerden uzak yaşıyoruz" ifadelerini kullanmasıyla kafaları karıştırmıştı.

BARIŞ MURAT YAĞCI'DAN İNSTAGRAM HAMLESİ

Geçtiğimiz haftalarda Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan'a giderek tatil yapan çift, tatilin arından bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edilen ikilinin ayrıldığı ortaya çıktı.

Ayrılık sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barış Murat Yağcı, "Nisa ile gözlerden uzak, seviyeli bir şekilde görüşüyoruz" diyerek kafaları karıştırdı. Bütün bu olayların ardından flaş bir gelişme yaşandı. Yağcı, Nisa Bölükbaşı'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Bölükbaşı ise Yağcı'yı takip etmeyi sürdürüyor.

AİLEYE GİRDİ DENMİŞTİ

Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde diz çökerek evlenme teklifi etmişti. Yağcı, evlilik sorularına, "Evlenmek için 2 sene daha beklemeliyiz" yanıtını vermişti. Yağcı, geçtiğimiz yıl Bölükbaşı'yı babasıyla tanıştırmıştı. Çeşme'de gerçekleşen sürpriz tanışma, 'Nisa aileye girdi' yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

