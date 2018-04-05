Barış Murat Yağcı'dan otelde seksi pozlar

2011 Best Model birincisi, oyuncu Barış Murat Yağcı’nın adı Aralık 2017’de İrem Derici ile anılmıştı.

2011 Best Model birincisi, oyuncu Barış Murat Yağcı’nın adı Aralık 2017’de İrem Derici ile anılmıştı.

2 / 11 Barış Murat Yağcı 1 ay önce de Alman model Brenda Patea ile aşk yaşamaya başlamıştı.

3 / 11 Brenda Patea tatil için Berlin’den İstanbul’a geldi.

5 / 11 Bu aşk, Alman medyasının da ilgisini çekti.