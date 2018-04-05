Barış Murat Yağcı'dan otelde seksi pozlar

2011 Best Model birincisi, oyuncu Barış Murat Yağcı’nın adı Aralık 2017’de İrem Derici ile anılmıştı.
Barış Murat Yağcı'dan otel odasında aşk pozu
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Barış Murat Yağcı'nın Alman model sevgilisi Brenda Patea İstanbul'a geldi. Çift kaldıkları otel odasında seksi pozlar verdi.
2011 Best Model birincisi, oyuncu Barış Murat Yağcı’nın adı Aralık 2017’de İrem Derici ile anılmıştı.
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Barış Murat Yağcı 1 ay önce de Alman model Brenda Patea ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Brenda Patea tatil için Berlin’den İstanbul’a geldi.
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Sevgililer kaldıkları otel odasında seksi pozlar verdi.
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Bu aşk, Alman medyasının da ilgisini çekti.
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İkili her iki taraftan da sık sık reklam teklifi almaya başladı.
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