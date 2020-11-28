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Barış Murat Yağcı hakkında olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

28.11.2020 13:58 | Son Güncelleme:
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Barış Murat Yağcı hakkında olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

Sosyal medya hizmeti veren Yunus Sedat Aydın, Barış Murat Yağcı’nın Survivor boyunca kendisinden destek almak için anlaştığını fakat ödeme yapmadığını açıkladı. Aydın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Cebimden ödediğim toplu SMS’ler ve reklamlar ile desteklediğim bu şahıs, yarışma sonrası benimle irtibatını kopardı.

Sosyal medya hizmeti veren Yunus Sedat Aydın, Survivor finalisti Barış Murat Yağcı hakkında olay yaratacak açıklamada bulundu.

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Yunus Sedat Aydın, Barış Murat Yağcı'nın Survivor boyunca kendisinden destek almak için anlaştığını fakat ödeme yapmadığını öne sürdü.

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Aydın, “Cebimden ödediğim toplu SMS’ler ve reklamlar ile desteklediğim bu şahıs, yarışma sonrası benimle irtibatını kopardı. Bu konu yargıya intikal edecek ” dedi.

BARIŞ

Bu iddia sonrası Barış Murat Yağcı'nın ne diyeceği merak konusu oldu.

Cemal Can Canseven, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’yla buluştu!Cemal Can Canseven, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’yla buluştu!

İşte Yunus Sedat Aydın'ın o açıklamalarının tamamı...

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