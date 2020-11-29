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Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölüşbaşı’nın öpüşme videosu ifşa oldu!

29.11.2020 07:11 | Son Güncelleme:
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Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölüşbaşı’nın öpüşme videosu ifşa oldu!

Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölüşbaşı’nın öpüşme videosu ifşa oldu! Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölüşbaşı yarışma bittikten sonra sarmaş dolaş yakalanmış ve sevgili olduklarıın yalanlamıştı. Nisa ve Barış'ın öpüşme videosu sosyal medyayı salladı.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölüşbaşı aylardır sevgili olduklarını yalanlıyordu. Öyle ki Barış Murat Yağcı yaptığı her açıklamada "Biz zaten aynı menajerle çalıştığımız için hep bir aradayız. Bu durumda ister istemez insanların gözünde bizi ilişki yaşıyor konumuna getirdi. Nisa'nın yaşı küçük" demişti. Ancak ortaya öyle bir video çıktı kı sosyal medya yıkıldı.

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın dudak dudağa görüntüleri sosyal medyada ifşa oldu. İkilinin öpüştüğü anlar sosyal medyada ifşa olunca görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

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Görüntülerin ardından ikili, Nisa Bölükbaşı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ve Nisa-Barış imzası olan açıklamada, "Bizler bir TV programı ile hayatlarınıza girmiş iki genç bireyiz. Programın bitmesinin ardından hem kariyerimiz adına hem de sevginize layık olmak için sadece yaptığımız işlerle anılmayı ve sizlerle daha faydalı dokunuşlar yapmayı amaçladık ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz.

Bu sebeple yaklaşık 4 aydır hakkımızda yapılan tüm yorumlara eleştirilere cevapsız kalmayı tercih ettik. İlişki ile gündeme gelmenin bunu PR çalışması olarak kullanmanın ikimizin de hayata bakışına çok aykırı olduğunu bilmenizi isteriz. Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

'YAYINLANAN VİDEOYU ÇEKEN KİŞİ...'

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Nisa videoyu çeken kişi için ise "İnsanların özelini kayda alıp paylaşmak suçtur. Şu an yayınlan videoyu çeken ve paylaşan kişi çok yakında yargı önünde cezasını ödeyecektir. Dileriz arkadaş bildiğiniz kimse sizin özel anlarınızı çekip paylaşmaz" dedi.

Bu videonun ardından Sercan Yıldırım ile Nisa arasındaki gerilim sosyal medyada hatırlatıldı ve şu paylaşım sosyal medyaya damga vurdu.

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