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Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı'na yaptığım yorum olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 08:37 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasında yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı yarışma sonrasında da birbirinden ayrılmadı. Öyle ki ikili geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş yakalandı. Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşk iddialarıyla gündemdeyken yeni bir gelişme yaşandı.

Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı'na yaptığım yorum olay oldu

Survivor 2020'de yarışan ve önemli bir fan kitlesi edinen Nisa Bölükbaşı ve Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı'nın sarmaş dolaş yakalanması aşk iddialarını da gündeme getirmişti. İkili bu konuda bir açıklama yapmazken birbirlerini de yakın takipteler...

Son olarak Nisa Bölükbaşı Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Nisa paylaşımında "Gülümse; her şey yoluna girecek" yazdı.

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş görüntülendi! Bu görüntü olay olurNisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş görüntülendi! Bu görüntü olay olur

Adı Nisa Bölükbaşı ile aşk dedikodularına karışan Barış Murat Yağcı bu paylaşımı ise es geçmedi. Barış Murat Yağcı verdiği yanıtta "Eğer sen gülersen etrafındaki herkes daha çok güler" dedi.

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Bu yanıt sosyal medyada fanlar tarafından dikkat çekti ve çok beğenildi. Nisa'nın ise bu yoruma bir takipçisinden gelen "Evet kardeşim' yanıtını beğenmesi de gözlerden kaçmadı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ikiside boş beleş
acunun marifetleri titan titana.
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