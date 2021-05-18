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Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık iddiasını yalanladı!

18.05.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen yarışma Survivor'da geçtiğimiz yıl yarışmacı olan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı Türkiye dönmesinin ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini noktalayan ikiliden Yağcı katıldığı programda ayrılık söylentilerini yalanladı.

Son zamanlarda ilişkilerinin son ermesi üzerine sık sık gündeme gelen Barış Murat Yağcı, Number1 Türk FM'de Kadir Çetin’in konuğu oldu. Yağcı, sessizliini bozarak ilk defa yaşadığı ayrılık hakkında konuştu.

Barış Murat Yağcı- Nisa Bölükbaşı cephesinde yeni gelişme!

Survivor adlı yarışmada adını duyuran oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, son zamanlarda Nisa Bölükbaşı yaşadığı ilişkiyi sonlandırması ile çok konuşuldu.

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Geçtiğimiz gün Number1 Türk FM ile NR1 Türk TV ortak yayında Kadir Çetin’in konuğu Barış Murat Yağcı oldu.

Ayrılığın ardından sessizliğini bozdu

Ayrılığın ardından sessizliğini bozdu
Yağcı, 'Survivor' adlı fenomen yarışmada tanışıp, daha sonra aşk yaşamaya başladığı Nisa Bölükbaşı ile ilgili gündeme gelmeye devam ediyor.

Ayrılık iddialarını yalanladı

Ayrılık iddialarını yalanladı
Sosyal medya hesaplarından ilişkilerini noktaladıkları yönünde paylaşım yapan çiftten, Yağcı ayrıldıkları iddiasını yalanladı. Yağcı, Bölükbaşı ile ilişkisinin bitmediğini, gözlerden uzak, seviyeli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Nis Bölükbaşı ayrılığı İnstagram hesabından duyurmuştu

Nis Bölükbaşı ayrılığı İnstagram hesabından duyurmuştu
Nisa Bölükbaşı ise geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı paylaşımına "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" notunu düşmüştü.

Gözler Bölükbaşı'ndan gelecek açıklamada

Gözler Bölükbaşı'ndan gelecek açıklamada
Yağcı'nın yaşanan ayrılığın ardından ilk kez konuşması ve bu iddiaları yalanlaması kafaları karıştırdı. Öte yandan gözler Bölükbaşı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı
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