Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık iddiasını yalanladı!

Son zamanlarda ilişkilerinin son ermesi üzerine sık sık gündeme gelen Barış Murat Yağcı, Number1 Türk FM'de Kadir Çetin’in konuğu oldu. Yağcı, sessizliini bozarak ilk defa yaşadığı ayrılık hakkında konuştu.

Barış Murat Yağcı- Nisa Bölükbaşı cephesinde yeni gelişme!

Survivor adlı yarışmada adını duyuran oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, son zamanlarda Nisa Bölükbaşı yaşadığı ilişkiyi sonlandırması ile çok konuşuldu.

2983879_0166666df024de9d9d04dd9b212208d9_640x640 Geçtiğimiz gün Number1 Türk FM ile NR1 Türk TV ortak yayında Kadir Çetin’in konuğu Barış Murat Yağcı oldu.

Ayrılığın ardından sessizliğini bozdu Yağcı, 'Survivor' adlı fenomen yarışmada tanışıp, daha sonra aşk yaşamaya başladığı Nisa Bölükbaşı ile ilgili gündeme gelmeye devam ediyor.

Ayrılık iddialarını yalanladı Sosyal medya hesaplarından ilişkilerini noktaladıkları yönünde paylaşım yapan çiftten, Yağcı ayrıldıkları iddiasını yalanladı. Yağcı, Bölükbaşı ile ilişkisinin bitmediğini, gözlerden uzak, seviyeli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Nis Bölükbaşı ayrılığı İnstagram hesabından duyurmuştu Nisa Bölükbaşı ise geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı paylaşımına "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" notunu düşmüştü.