Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşkında son perde!

Geçtiğimiz günlerde İranlı R&B sanatçısı Pooyan Mokhtari’nin COVID-19 şarkısının lansmanına katılan ikilinin geceye el ele geldikleri iddia edilmişti. Kanyon’da yapılan özel kutlamada Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın uyumlu kıyafetleri de hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı. Aşklarını artık saklamadıkları söylenen ikili aile ziyaretlerine de tam gaz devam ediyor.

Yaz başında birlikte Çeşme tatiline çıkan çift Barış Murat Yağcı’nın babasının Alaçatı Hacımemiş’de bulunan kumrucu dükkanını ziyaret etmişti. Güven Yağcı’yla tanışan Survivor Nisa bir kez daha görücüye çıktı. Survivor Nisa Barış Murat Yağcı’nın üvey babası Erhan Ernak tanıştı.

ÜVEY BABAYA TAM DESTEK

Survivor programının sevilen yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji baketbol maçını canlı olarak izledi.

Survivor finalisti Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Koleji takımının yardımcı antrenörü üvey babası Erhan Ernak’a destek olmak için maçı Nisa Bölükbaşı’yla tribünden izledi. 91-95 skorla tamamlanan maçın galibi Bahçehir Koleji oldu. Maçın ardından Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı galibiyetten dolayı Erhan Ernak’ı tebrik etmeyi ihmal etmedi. (Snob Magazin)