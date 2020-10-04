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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşkında son perde!

04.10.2020 12:31 | Son Güncelleme:
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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşkında son perde!

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 yarışma programından sonra popülerliğini artan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’nın attıkları her adım olay yaratmaya devam ediyor. Yarışmanın final yapmasıyla birlikte sık sık beraber görüntülenen ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Çıkan haberlere karşı sessizliğini koruyan eski yarışmacılar bu sefer de basketbol maçında görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde İranlı R&B sanatçısı Pooyan Mokhtari’nin COVID-19 şarkısının lansmanına katılan ikilinin geceye el ele geldikleri iddia edilmişti. Kanyon’da yapılan özel kutlamada Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın uyumlu kıyafetleri de hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı. Aşklarını artık saklamadıkları söylenen ikili aile ziyaretlerine de tam gaz devam ediyor.

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Yaz başında birlikte Çeşme tatiline çıkan çift Barış Murat Yağcı’nın babasının Alaçatı Hacımemiş’de bulunan kumrucu dükkanını ziyaret etmişti. Güven Yağcı’yla tanışan Survivor Nisa bir kez daha görücüye çıktı. Survivor Nisa Barış Murat Yağcı’nın üvey babası Erhan Ernak tanıştı.

ÜVEY BABAYA TAM DESTEK

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Survivor programının sevilen yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji baketbol maçını canlı olarak izledi.

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Survivor finalisti Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Koleji takımının yardımcı antrenörü üvey babası Erhan Ernak’a destek olmak için maçı Nisa Bölükbaşı’yla tribünden izledi. 91-95 skorla tamamlanan maçın galibi Bahçehir Koleji oldu. Maçın ardından Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı galibiyetten dolayı Erhan Ernak’ı tebrik etmeyi ihmal etmedi. (Snob Magazin)

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı geceye el ele katıldıBarış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı geceye el ele katıldı
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