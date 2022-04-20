HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Barış müzakerelerinde son durum! Rusya: Ukrayna'dan cevap alamadık

Barış müzakerelerinde son durum! Rusya: Ukrayna'dan cevap alamadık

20.04.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında ikinci ayın sonuna gelinirken barış müzakerelerinden henüz beklenilen sonuç çıkmadı. Rusya müzakerelerle ilgili yaptığı son açıklama, 15 Nisan'da Ukrayna'ya bir taslak metni ilettiklerini belirterek henüz bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Barış müzakerelerinde son durum! Rusya: Ukrayna'dan cevap alamadık

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna tarafının Rusya ile müzakereleri uzatmaya çalıştığını belirterek, "Kiev yönetimi, teyit ettiği müzakere arzusuna bağlıysa, anlaşmalar için gerçekçi seçenekler aramaya başlamalıdır." dedi.

DSDS

UKRAYNA'YA MÜZAKERE GÖNDERMESİ

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Zaharova, bu süreç kapsamında 15 Nisan'da Ukrayna’ya taslak bir belge ilettiklerine dikkati çekti. Zaharova, bugüne kadar Ukrayna tarafından yanıt almadıklarını söyleyerek, "Ukraynalı müzakereciler, öncelikli konularda yapıcı bir yaklaşımı reddederek, müzakere sürecini uzatmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

"GERÇEKÇİ SEÇENEKLER" VURGUSU

Ukrayna tarafının müzakerelerdeki görüşlerini sürekli değiştirdiğini savunan Zaharova, "Kiev yönetimi, teyit ettiği müzakere arzusuna bağlıysa, anlaşmalar için gerçekçi seçenekler aramaya başlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, Batı'nın Kiev yönetimini yönlendirdiğini, NATO'nun Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat göndermekle savaşı uzatmaya çalıştığını ifade etti.

63 ülkeden yaklaşık 7 bin yabancı paralı savaşçının Ukrayna'daki savaşa dahil olduğunu ileri süren Zaharova, bunlardan 1000'inin Rus ordusunca yok edildiğini aktardı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AB'den Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosuyla ilgili dikkat çeken çıkış! "Er ya da geç..."AB'den Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosuyla ilgili dikkat çeken çıkış! "Er ya da geç..."
Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çektiSon anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti
Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İsyan ettiren fiyat farkı!

İsyan ettiren fiyat farkı!

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Üçüncü İttifak, Millet İttifakı’nda kayıp yaratır mı?

Üçüncü İttifak, Millet İttifakı’nda kayıp yaratır mı?

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

SGK'dan 1.084 – 1.298- 2.354 TL para yardımı!

SGK'dan 1.084 – 1.298- 2.354 TL para yardımı!

Rusya ve Japonya kapış kapış alıyor!

Rusya ve Japonya kapış kapış alıyor!

İlginizi Çekebilir

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.