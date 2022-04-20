Barış müzakerelerinde son durum! Rusya: Ukrayna'dan cevap alamadık

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna tarafının Rusya ile müzakereleri uzatmaya çalıştığını belirterek, "Kiev yönetimi, teyit ettiği müzakere arzusuna bağlıysa, anlaşmalar için gerçekçi seçenekler aramaya başlamalıdır." dedi.

UKRAYNA'YA MÜZAKERE GÖNDERMESİ

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Zaharova, bu süreç kapsamında 15 Nisan'da Ukrayna’ya taslak bir belge ilettiklerine dikkati çekti. Zaharova, bugüne kadar Ukrayna tarafından yanıt almadıklarını söyleyerek, "Ukraynalı müzakereciler, öncelikli konularda yapıcı bir yaklaşımı reddederek, müzakere sürecini uzatmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

"GERÇEKÇİ SEÇENEKLER" VURGUSU

Ukrayna tarafının müzakerelerdeki görüşlerini sürekli değiştirdiğini savunan Zaharova, "Kiev yönetimi, teyit ettiği müzakere arzusuna bağlıysa, anlaşmalar için gerçekçi seçenekler aramaya başlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, Batı'nın Kiev yönetimini yönlendirdiğini, NATO'nun Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat göndermekle savaşı uzatmaya çalıştığını ifade etti.

63 ülkeden yaklaşık 7 bin yabancı paralı savaşçının Ukrayna'daki savaşa dahil olduğunu ileri süren Zaharova, bunlardan 1000'inin Rus ordusunca yok edildiğini aktardı. (AA)

