Barış Nobeli’nin sahibi Abiy Ahmed: Savaşı sona erdiren lider

Ahmed, Etiyopya ile Eritre arasında barışı sağlama konusundaki çabalarıyla biliniyor.Etiyopya ile Eritre arasındaki sınır anlaşmazlığına son verilmesi için gösterdiği çaba nedeniyle Nobel Komitesi tarafından Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ödülünü 10 Aralık'ta Oslo'da alacak. 832 bin euro değerindeki Nobel Barış Ödülü, diğer dallardaki ödüller gibi Stockholm'de değil, Oslo'da veriliyor.

Etiyopya'nın bir parçası olan Eritre'nin 1993 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden beş yıl sonra iki ülke arasında savaş başladı. Onbinlerce insanın hayatını kaybettiği savaşta, 2000 yılında imzalanan Cezayir Antlaşması ile ateşkes sağlansa da, iki ülke arasındaki düşmanlık sürdü. Savaşın başlamasından 20 yıl sonra Abiy Ahmed'in girişimi ile barış sağlandı ve Eylül 2018'de barış anlaşmasının imzalanmasının ardından iki ülke arasındaki sınır açıldı. Bunun yanı sıra ayrı kalan aileler kavuştu, uzun süredir kesik olan telefon bağlantıları sağlandı, uzun yıllar süren ablukanın ardından havalimanları ulaşıma açıldı.