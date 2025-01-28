Barış Pehlivan'ın ardından Gazeteci Şirin Payzın’a da soruşturma açıldı!

Şirin Payzın’a yönelik açılan soruşturma, 'terör propagandası' suçlamasıyla ilgili.

Payzın, X platformunda yaptığı açıklamada, soruşturma hakkında henüz detaylı bir bilgi almadığını belirterek, "Evet, bana da terör propagandası soruşturması açılmış. Şimdi öğrendim! Ama içeriğini bilmiyorum henüz," ifadelerini kullandı.

"34 YILLIK GAZETECİLİK HAYATIMDA VEREMEYECEĞİM AÇIKLAMA YOK"

Şirin Payzın, savcının tebligat gönderdiğini ama kendisine ulaşmadığını belirtmiş.

"Avukatımla birlikte ifade vereceğim. 34 yıllık gazetecilik hayatımda veremeyeceğim açıklama yok" demiş.

GAZETECİLERE AÇILAN SORUŞTURMALAR!

Soruşturma kapsamında, Halk TV ve Pehlivan hakkında da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini açıklayan bilirkişiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp paylaşıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Aynı gün, Sözcü TV muhabiri Fırat Fıstık da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaptığı bir haber nedeniyle 'ivedilikle' ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Bu gelişmeler, gazetecilere yönelik artan baskı ve soruşturmaları bir kez daha gündeme getirdi.