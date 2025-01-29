Barış Pehlivan'la ilgili sözleri tepki çekmişti! Fatih Portakal'dan açıklama geldi: 'Yanlışı savunamam'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan ile birlikte Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ile sunucu Seda Selek de gözaltına alınmıştı. Sözcü TV Ana Haber'i sunan gazeteci Fatih Portakal'ın ise sözleri gündem olmuştu.

Portakal, "Barış Pehlivan'ın yaptığı doğru muydu? Hayır değildi! Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin. Ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor. Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye'de yaşayan ve Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazetecilik yapmanız gerekiyor. Her şeyden önce gazetecilik yönünden yapmamanız gerekiyor. Barış'ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Yapmaması gerekiyordu ve bugün X kanalında paylaşmıştı. Doğru mudur gözaltısı, bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyordu. Çağırırsınız gider ifadesini verir." demişti.

"YANLIŞI SAVUNAMAM"

Sözlerinin ardından tepki çeken Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haber Bülteni'nde açıklama yaptı. "Düşüncemin arkasındayım, söylediklerimin de arkasındayım. Yanlış olan bir şeyi neden savunayım ki, savunamam. Yapılmaması gereken, bir şeydi. Sorarsın "Yayınlayayım mı, yayınlamayayım mı?". O da derki "Yayınla" yayınlarsın, der ki "Yayınlama" yayınlamazsın. Halk TV'nin ana haber sunucusu Ece bile "Hata" olduğunu söylüyor. Bunu söylediğin zaman sevimsizlik, sevimsiz olarak görülüyorsunuz ama yanlışı destekleyemem arkadaş. Şunu da eleştiriyorum, gözaltına almak bu kadar kolay mı? Şov yaparak. Gelirsin, adama bir tebligat çıkartırsın, gel ifadeni ver dersin. Adamı alıyorsun, sabaha kadar da bekletiyorsun, eziyet çektiriyorsun. Buna da sonuna kadar karşıyım ama yanlış varsa onu da söylüyorum. Suat, Kürşad, Barış'ın yapması mümkün değil. HalkTV'nin patronu yayınlayın demiştir. " dedi.

HALK TV'NİN SAHİBİ CAFER MAHİROĞLU: SİZİN GİBİ TETİKÇİLERE PABUÇ BIRAKMAM

Fatih Portakal'ın açıklamasının ardından ise Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan sert bir yanıt geldi. Mahiroğlu, "Sözcü Televizyonu’nun ana haber sunucusu Fatih Portakal, arkadaşlarımızı, gazeteciliğimizi eleştirmekle yetinmemiş beni hedef göstermiş.Halk TV düşmanlarını, trolleri anlıyorum fakat kendisini muhalif bir kanalda ana haber sunucusu olarak konumlayan bir şahsiyet acaba beni hedef göstererek ne yapmak istiyor? Yaptığı şeyin hedef gösterme, olduğunu bilmiyor olamaz. Beni hedef göstererek “Gözaltılar yetmez onu da almalısınız” demek istiyor.

Benim Türkiye Cumhuriyeti’nin yasaları önünde veremeyeceğim hiçbir hesabım yok ama sen ve senin gibiler böyle zamanlarda hesap görmek ister, hedef gösterir. Çünkü ilkesiz, kifayetsiz zavallıların genel davranışıdır bu. Sen Halk TV’deki onurlu gazetecilere, hele de yıllardır gazetecilik yapan arkadaşlarımıza laf atarken asıl hedefinin ben olduğumu en azından açık etmiş oldun. Sana bu görevi verenlere söyle ben sizin gibi tetikçilere pabuç bırakmam." dedi.