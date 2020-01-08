HABER
  4. Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit

Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 21:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 8 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 8 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
Metruk binada ölen gencin yakınında uyuşturucu madde materyalleri bulunduMetruk binada ölen gencin yakınında uyuşturucu madde materyalleri bulundu
Alanya’da 241 adet uyuşturucu hap ele geçirildiAlanya’da 241 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

Irak: İran'ın ABD üslerine saldırı haberini önceden aldık

Irak: İran'ın ABD üslerine saldırı haberini önceden aldık

Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi açıklaması: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi açıklaması: İzin vermeyeceğiz

TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı

TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı araç saldırısı: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Bir ilçeyi ayağa kaldıran olay! Bilgisayarından istismar ettiği çocuklara ait görüntüler çıkan şahıs tutuklandı

İlçeyi ayağa kaldıran iğrenç olay!

THY ve Pegasus'tan İran ve Irak kararı

THY ve Pegasus'tan İran ve Irak kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Filiz Tekin’den organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Emre Tyler Mays cinayetinde flaş gelişme: Bir polis açığa alındı

Hastanedeki cinayete ilişkin bir polis açığa alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.