‘‘Barış Pınarı Bölgesinde Çatışma’’

Reuters haber ajansına göre Türkiye tarafından desteklenen Suriyeli muhalif güçler Cuma günü Suriye’nin kuzeyindeki Ayn İsa kasabasında, Türk ve Rus silahlı kuvvetlerinin ortak devriye faaliyetleri yürüttükleri stratejik bir otoyol üzerinde Kürt güçlerle çatıştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve sahadaki Suriyeli müttefikleri bu bölgede geçen yıl düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu’nda Suriye’nin kuzeyinde ve doğusunda bazı toprakları kontrol eden YPG güçleri karşısında toprak kazanmıştı.
Türkiye, Washington ve Moskova ile anlaşmalara varmasının ardından operasyonu sonlandırmış ve Moskova ile ortak devriye faaliyetleri yürütülmesi kararlaştırılmıştı.
YPG, Suriye’nin kuzeydoğusunu kontrol eden IŞİD’e karşı mücadele eden ve ABD tarafından da hava operasyonlarıyla desteklenenSuriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) silahlı omurgasını oluşturuyor. Türkiye ise YPG’yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı bir terör örgütü olarak görüyor.
Çatışmaların meydana geldiği Ayn İsa, Suriye’nin önde gelen kentleri arasında bağlantı yolu olan M4 otoyolunun üzerinde yer alıyor. Rusya ve Türkiye’nin ortak devriye faaliyetlerinin büyük kısmı da bu otoyol üzerinde yapılıyor.
Türkiye tarafından desteklenen Suriye Ulusal Ordusu’na yakın muhalif bir kaynak Reuters’a yaptığı açıklamada kasabanın sınırına düzenlenen saldırının ardından bazı tarım bölgelerinin ele geçirildiğini bildirdi.
Reuters’a göre bir SDG komutanıysa Kürt basınına yaptığı açıklamada kasabanın bir kısmının topçu ateşine tutulduğunu ve SDG güçlerinin saldırıyı püskürtmeye çalıştığını bildirdi.
Fırat Nehri’nin doğusundaki Ayn İsa kasabası aralarında yabancıların da bulunduğu çoğu IŞİD üyelerinin ailelerini barındıran kalabalık bir göçmen kampına da ev sahipliği yapıyor.
MSB: ‘‘2 terörist etkisiz hale getirildi’’
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği” belirtildi.
Açıklamada ‘‘Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi’’ denildi.