‘‘Barış Pınarı Bölgesinde Çatışma’’

Reuters haber ajansına göre Türkiye tarafından desteklenen Suriyeli muhalif güçler Cuma günü Suriye’nin kuzeyindeki Ayn İsa kasabasında, Türk ve Rus silahlı kuvvetlerinin ortak devriye faaliyetleri yürüttükleri stratejik bir otoyol üzerinde Kürt güçlerle çatıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve sahadaki Suriyeli müttefikleri bu bölgede geçen yıl düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu’nda Suriye’nin kuzeyinde ve doğusunda bazı toprakları kontrol eden YPG güçleri karşısında toprak kazanmıştı.

Türkiye, Washington ve Moskova ile anlaşmalara varmasının ardından operasyonu sonlandırmış ve Moskova ile ortak devriye faaliyetleri yürütülmesi kararlaştırılmıştı.

YPG, Suriye’nin kuzeydoğusunu kontrol eden IŞİD’e karşı mücadele eden ve ABD tarafından da hava operasyonlarıyla desteklenenSuriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) silahlı omurgasını oluşturuyor. Türkiye ise YPG’yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı bir terör örgütü olarak görüyor.

Çatışmaların meydana geldiği Ayn İsa, Suriye’nin önde gelen kentleri arasında bağlantı yolu olan M4 otoyolunun üzerinde yer alıyor. Rusya ve Türkiye’nin ortak devriye faaliyetlerinin büyük kısmı da bu otoyol üzerinde yapılıyor.