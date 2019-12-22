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Barış Pınarı bölgesinde çocuklar terör baskısı olmadan okullarına gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 18:28 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: - "Toprak işlenip, ekinler ekiliyor. Barış Pınarı bölgesi her geçen gün daha da güzelleşiyor"

Suriye'de, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde çocuklar terör baskısı olmadan eğitimlerine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter adresinden, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki günlük hayattan kesitler içeren görüntüler paylaşılarak, "Toprak işlenip, ekinler ekiliyor. Çocuklar terör baskısı olmadan okullarına gidebiliyor. Barış Pınarı bölgesi her geçen gün daha da güzelleşiyor." ifadelerine yer verildi.

Görüntülerde, bölgedeki bir çocuğun, "Sabah kalktığımda okula gidiyorum. Okuldan geldiğimde çobanlık yaparak aileme aileme yardım ediyorum. Türk askerine teşekkür ederiz." sözlerine yer verildi.

Tarlasını sürüp ekin ekerken görüntülenen Suriyeli bir vatandaş ise "Arpa da ekeceğiz. Elektriğimiz, suyumuz, her şeyimiz geldi. Şu an mutluyuz elhamdülillah." sözleriyle Türk askerine minnet duygusunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
barış pınarı Milli Savunma Bakanlığı MSB

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