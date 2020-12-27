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Barış Pınarı bölgesine saldırı için sızmaya çalışan 15 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

27.12.2020 15:07 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG’li teröristin, komandolar tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG’li teröristin, komandolar tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz" denildi.

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