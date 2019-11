Barış Pınarı gazisi: En kısa sürede bölgeye döneceğim

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- BARIŞ Pınarı Harekâtı'nda öncü birliklerle bölgeye ilk giden ve Tel El-Esafer şehrinde havan topu atışıyla sırtından yaralanıp,.tedavisinin devamında baba ocağına dönen Jandarma Uzman Çavuş Zülfikar Sönmez, "Tedavim tamamlansın en kısa sürede tekrar o bölgeye dönüş yapacağım" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nda yaralanan Zülfikar Sönmez'i evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sönmez, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada, havan topu ile yaralandığı anları anlattı. Sönmez, " Bizi asla yıkamazlar. İyileşmeyi bekliyorum. 10-15 günlük tedavim tamamlansın en kısa sürede tekrar o bölgeye dönüş yapacağım. Bizler bölgeye gitmeden önce İHA'lar kontrol ediyor ve güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Hamdolsun birçok bölgeyi temizledik. Devletimiz çok büyük, her işin üstesinden geliyoruz. Devletimizin imkânları, milletimizin duası, analarımızın duası yetiyor bize. Biz orada bunu hissediyoruz, Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise, "Allah sizlerden, Mehmetçiğimizden ve tüm güvenlik güçlerinden razı olsun. Biz burada böyle rahat bir şekilde yaşıyorsak bunu sizlere borçluyuz. Sizlerin oradaki can siperane mücadeleniz sayesinde bizler rahatça yaşıyoruz. Türkiyemiz çok güçlü, devletimiz her türlü imkâna sahip. Milletimiz her daim sizlere dua ediyor. Bizler Türkiye olarak artık kendi silahımızı, donanımımızı, yazılımımızı üretiyoruz. Hepsi üzerimize geliyor ama hamd olsun liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu sayesinde dünyaya meydan okuyoruz. Zülfikar kardeşimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Terör koridorunu yok ederek, barış ve huzuru tesis etmek için görev yapan tüm Mehmetçiklerimiz için dua ediyoruz. Zülfikar Sönmez kardeşimiz başta olmak tüm tedavisi süren gazilerimize acil şifalar diliyorum. Büyük Türk milleti olarak gazilerimize ve şehitlerimize minnettarız" diye konuştu.

