HABER

Barış Pınarı gazisi Uzman Çavuş Çelik Arkadaşlarımın yanında olmak istiyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 16:58 | Son Güncelleme

BARIŞ Pınarı Harekatı'nın 2'nci gününde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Muharrem Çelik (26), babaocağı Muş'a getirildi.

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)- BARIŞ Pınarı Harekatı'nın 2'nci gününde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Muharrem Çelik (26), babaocağı Muş'a getirildi. Sol bacağında sinirlerin bulunduğu bölgeye isabet eden kurşunun çıkarılmadığı Muharrem Çelik, üniformasını şerefle taşıdığını belirterek, "Bir an önce sağlığıma kavuşup, arkadaşlarımın yanında olmayı istiyorum" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Uzman Çavuş Muharrem Çelik, PKK/YPG'li teröristlerle girilen çatışmada bacağından yaralandı. Sol bacağında sinirlerin bulunduğu bölgeye isabet eden kurşun, felç tehlikesine karşı doktorlar tarafından çıkarılmadı. Gazi Muharrem Çelik, baba ocağı Muş'a gönderildi. Tedavisi evde devam eden Muharrem Çelik, "Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci günü katıldığım operasyonda, terör örgütü PKK/YPG ile girdiğimiz sıcak temasta sol bacağımdan yaralandım. Burada olduğum için üzülüyorum. Daha çok arkadaşlarımı düşünüyorum. Ben iyiyim, ailemin yanındayım ama bir yandan da aklım orada. Gazi oldum, bu da benim için bir şereftir. Türk ordusu mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Ben buradan arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum. Merak etmesinler ben iyiyim, onlar iyi olsunlar. Sıkıntı yapmasınlar. Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Bu üniformayı şerefle taşıyorum. Bir an önce sağlığıma kavuşup, arkadaşlarımın yanında olmayı istiyorum. Allah nasip ederse en kısa zamanda da yanlarında olacağım, merak etmesinler" diye konuştu.

Kendilerinin de Kürt olduğunu söyleyen baba Mehmet Çelik, "Vatan sağolsun" diyerek, "Bugün, yarın oğlum orada şehit düşerse ben diğer 4 çocuğumu da onun peşinden göndereceğim. Kesinlikle bu benim gururumdur" dedi.

Bu arada Muş Merkez Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz ile beraberindeki komutanlar gazi Uzman Çavuş Muharrem Çelik'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Yüzbaşı Ahmet Temiz, Gazi Uzman Çavuş Muharrem Çelik'e 'Jandarma Fedakarlık ve Feragat Örneği' heykelini verdi.

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Boğulma tehlikesi atlatan Norveçli turist kurtarılamadıBoğulma tehlikesi atlatan Norveçli turist kurtarılamadı
Yayaya çarpıp, fren yerine gaza basınca olanlar olduYayaya çarpıp, fren yerine gaza basınca olanlar oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.