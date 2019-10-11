HABER

Canlı yayında karşılıklı 'YPG' açıklamaları

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg "NATO, YPG'yi nasıl görüyor?" sorusuna "kamuya açık bir terör listemiz yok" diye cevap verirken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu YPG ve PKK'nın NATO'nun belgelerinde var olduğunu söyledi.

Canlı yayında karşılıklı 'YPG' açıklamaları

Ortak basın toplantısının ana gündem maddesi Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı oldu.

Stoltenberg "Türkiye bizim ittifakımızın çok güçlü bir üyesi. Devam eden harekatla ilgili kendi endişelerimi paylaştım. Bizim burada ortak bir düşmanımız var, DAEŞ. DAEŞ teröristlerinin tekrar kaçmaması lazım. Ayrıca S-400 savunma sitemi de Türkiye tarafından alınmış durumda. Türkiye'nin kendi sebepleri olabilir ancak müttefiklerin uçakları açısından bir uyumsuzluk ortaya çıkabilir" dedi.

Stoltenberg ayrıca "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu "Terörizme karşı ayrıt etmeden mücadele ediyoruz. Güvenliğin bölünmezliği ilkesinde müttefiklerimizin bizimle dayanışma sergilemesi en meşru beklentimizdir. Türkiye’nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez, bu dayanışmayı açık bir şekilde görmek istiyoruz" dedi.

dbak

İSPANYA'NIN PATRIOT AÇIKLAMASI

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin kendi savunma sistemi yok. İspanya'ya teşekkür ediyoruz. Kendileri bugüne kadar Patriot'u sınırlarımızda tuttu. Tüm bu tartışmalar bir daha gösteriyor ki Türkiye kendi savunma sistemini almalıdır. Her seferinde yalvaracak değiliz. Neden S-400'ü aldığımızın da bir göstergesidir" dedi.

Stoltenberg ise "NATO Türkiye'yi farklı hava savunma sistemleriyle korumaktadır, başka kuvvetler de varlıklarını sürdürmektedir. Bunun dışında NATO Türkiye'de askeri altyapı için 5 milyar dolar harcama yaptı. Bu NATO'nun Türkiye'de varlığını sürdürdüğünü, yardımcı olduğunu ve varlığını artırdığını göstermektedir. NATO müttefikleri Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir, Türkiye bizim için çok önemli olan bir mücadelenin ön cephesinde yer alıyor. Biz burada yalnızca Türkiye'yi değil, kendimizi de korumak için bulunuyoruz. Türkiye'ye desteğimizi devam ettireceğiz. Türkiye şimdi NATO'dan ek hava savunma füzelerini almaya çalışmakta. Fransa ve İtalya ile devam eden bir diyalog var. ABD ile de Patriot müzakereleri sürüyor. Bütün bu adımlar Türkiye için çok önemli" dedi.

YPG'Yİ NATO OLARAK NASIL GÖRÜYORSUNUZ?

Stoltenberg: NATO'nun kamuya açık bir terör listesi yok. Biz tüm teröristlerin eşit olduğunu düşünüyoruz. DAEŞ'e karşı savaşta YPG önemli bir müttefikimiz oldu. NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir. Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. NATO Kuzey Suriye'de yer almıyor. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok. Bizim ortak savunmamız açısından Türkiye çok önemli.

"Türkiye diplomasi yolunu sonuna kadar denemiştir" diyen Çavuşoğlu "(NATO üyesi bazı ülkelerin Türkiye'nin harekatına karşı çıktıklarını açıklamasının hatırlatılması üzerine) Hepsi PKK ile YPG'nin aynı olduğunu biliyor. Hepsi de Türkiye'nin güvenlik endişelerinin meşru olduğunu söylüyor. Eğer bu endişe meşruysa, bu endişenin kaynağıyla mücadele etmek de meşru hakkımız. Böyle bir yükümlülüğümüz olmasına rağmen bütün uluslararası camiaya bildirimde bulunduk ve bu operasyon için Ankara mutabakatı dahil uluslararası haklarımız olduğunu söyledik. Türkiye müzakere yolunu denemiştir ama başka çare kalmamıştır. NATO müttefiklerini korumak için planlar kabul edildi. Türkiye'yi koruyan plan da NATO konseyi belgelerinde vardır ve bu belgelerde YPG ve PKK da vardır. DAEŞ ortak düşmanımız evet, ancak DAEŞ'le bugüne kadar yüz yüze savaşmış tek NATO ülkesi Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

BU SABAH İSTANBUL'A GELDİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sabah saatlerinde İstanbul’a geldi.

Özel bir uçakla Atatürk Havalimanı’na iniş yapan Stoltenberg’ın önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Stoltenberg’ın daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
Almanya’da Türk elçiliğinin aracı kundaklandıAlmanya’da Türk elçiliğinin aracı kundaklandı
Suudi Arabistan Yakınlarında İran Petrol Tankeri VurulduSuudi Arabistan Yakınlarında İran Petrol Tankeri Vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu Stoltenberg

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Harekat' sonrası bir açıklama da Çin'den!

'Harekat' sonrası bir açıklama da Çin'den!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Okuyucu Yorumları 10 yorum
bir türlü terörist diyemediniz şu pkk ypg fetoye. neden? cunki onlar işinize geliyor kullanıyorsunuz kukla gibi. bizi ekonomi para pulla tehdit ederken 1900 lü yılları bi hatırlayın. atların pisliğinden buğday çıkarıp yemiş bir milletiz biz ama vatanın bir karış toprağını canımız sağken vermeyiz. bunu da iyi belleyin.
Şimdi artık konuşma değil uygulama safhası başlamıştır.
bunların düşmandan farkı yok....deaşa karşı savaşan pyd bizim güçlü bir müttefikimzdi diyen bir genel sekreter..buyrun buradan yakın..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya’da Türk elçiliğinin aracı kundaklandı

Almanya’da Türk elçiliğinin aracı kundaklandı

AB haftaya 'Türkiye'ye yaptırımları' görüşecek

AB haftaya 'Türkiye'ye yaptırımları' görüşecek

Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan Senatör Graham kimdir, ne kadar etkili?

Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan Senatör Graham kimdir, ne kadar etkili?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul’da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul’da

'Trump Zarrab davasının kapatılması için baskı yapmaya çalıştı'

'Trump Zarrab davasının kapatılması için baskı yapmaya çalıştı'

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.