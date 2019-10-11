Canlı yayında karşılıklı 'YPG' açıklamaları

Ortak basın toplantısının ana gündem maddesi Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı oldu. Stoltenberg "Türkiye bizim ittifakımızın çok güçlü bir üyesi. Devam eden harekatla ilgili kendi endişelerimi paylaştım. Bizim burada ortak bir düşmanımız var, DAEŞ. DAEŞ teröristlerinin tekrar kaçmaması lazım. Ayrıca S-400 savunma sitemi de Türkiye tarafından alınmış durumda. Türkiye'nin kendi sebepleri olabilir ancak müttefiklerin uçakları açısından bir uyumsuzluk ortaya çıkabilir" dedi. Stoltenberg ayrıca "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu "Terörizme karşı ayrıt etmeden mücadele ediyoruz. Güvenliğin bölünmezliği ilkesinde müttefiklerimizin bizimle dayanışma sergilemesi en meşru beklentimizdir. Türkiye’nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez, bu dayanışmayı açık bir şekilde görmek istiyoruz" dedi. İSPANYA'NIN PATRIOT AÇIKLAMASI Çavuşoğlu, "Türkiye'nin kendi savunma sistemi yok. İspanya'ya teşekkür ediyoruz. Kendileri bugüne kadar Patriot'u sınırlarımızda tuttu. Tüm bu tartışmalar bir daha gösteriyor ki Türkiye kendi savunma sistemini almalıdır. Her seferinde yalvaracak değiliz. Neden S-400'ü aldığımızın da bir göstergesidir" dedi.

Stoltenberg ise "NATO Türkiye'yi farklı hava savunma sistemleriyle korumaktadır, başka kuvvetler de varlıklarını sürdürmektedir. Bunun dışında NATO Türkiye'de askeri altyapı için 5 milyar dolar harcama yaptı. Bu NATO'nun Türkiye'de varlığını sürdürdüğünü, yardımcı olduğunu ve varlığını artırdığını göstermektedir. NATO müttefikleri Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir, Türkiye bizim için çok önemli olan bir mücadelenin ön cephesinde yer alıyor. Biz burada yalnızca Türkiye'yi değil, kendimizi de korumak için bulunuyoruz. Türkiye'ye desteğimizi devam ettireceğiz. Türkiye şimdi NATO'dan ek hava savunma füzelerini almaya çalışmakta. Fransa ve İtalya ile devam eden bir diyalog var. ABD ile de Patriot müzakereleri sürüyor. Bütün bu adımlar Türkiye için çok önemli" dedi. YPG'Yİ NATO OLARAK NASIL GÖRÜYORSUNUZ? Stoltenberg: NATO'nun kamuya açık bir terör listesi yok. Biz tüm teröristlerin eşit olduğunu düşünüyoruz. DAEŞ'e karşı savaşta YPG önemli bir müttefikimiz oldu. NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir. Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. NATO Kuzey Suriye'de yer almıyor. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok. Bizim ortak savunmamız açısından Türkiye çok önemli.