Barış Pınarı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Barış Pınarı operasyonu hakkında sosyal medya üzerinden kara propaganda yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı harekatına yönelik kara propaganda yapan şahısların yakalanması için polis ekipleri inceleme başlattı. İnceleme sonrasında Körfez ve Darıca’da belirlenen adreslere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şafak vakti düzenlendi. Operasyonlarda aleyhte algı oluşturdukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör, 51 adet fişek, basılı ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki İşlemleri tamamlanan Şahıslardan 3’ü adliyeye sevk edilirken, 1’i serbest bırakıldı. Adliyede işlemleri tamamlanan T.Ö. ile S.B. tutuklanırken A.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

