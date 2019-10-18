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Yunan basınında Türkiye-ABD anlaşması: Ankara istediğini aldı

18.10.2019 09:55 | Son Güncelleme

Gün boyunca Türkiye'nin ABD ile müzakere sürecini izleyen Yunan yayın organları, müzakerelerin sonunda "Türkiye'nin istediği sonuçları elde ettiği" görüşünde birleştiler.

Yunan basınında Türkiye-ABD anlaşması: Ankara istediğini aldı

Türkiye'nin ABD ile sağladığı Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ara vermesine ilişkin anlaşma Yunan basınında da geniş yer aldı. Yunan radyo ve TV kanalları, yayın akışlarını keserek anlaşmanın detaylarını duyurdular.

Anlaşmaya göre, Türkiye 120 saatlik bir süre için operasyona ara verecek ve bu zaman diliminde Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG), yaklaşık 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak olan güvenli bölgenin gerisine çekilecek.

Çekilme tamamlandıktan sonra da Türkiye tamamen operasyonu durduracak, ABD de Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri çekecek.

"Türkiyenin ölçülerine göre anlaşma" başlığını manşete taşıyan Kathimerini gazetesi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da soğuk karşılanmalarına rağmen, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusundaki taleplerini kabul ettiklerini yazdı.

Haberde, Türkiye'nin 5 günlük süre içinde YPG'nin silahlarıyla birlikte bölgeden 32 km uzaklaştırılması, mevzilerinin ve ağır silahlarının imha edilmesi ile ilgili taleplerinin ABD yetkilileri tarafından kabul edildiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin de bölgedeki askeri operasyonlarına ara vermeyi kabul ettiği hatırlatıldı.

"Ef.Syntakton" gazetesi de diğer gazeteler gibi anlaşmanın Türkiye'nin lehinde olduğunu belirten manşeti altındaki haberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Bu anlaşmanın ateşkes anlaşması olmadığını, operasyonlara ara verildiğini ve Kobani konusunda ABD'ye hiçbir güvence verilmediğini açıkladığını" yazdı.

Yunan yayın organları son olarak, ABD Başkanı Donald Trump'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği ve "nezakete yakışmayan" mektubundan sonra Erdoğan'ı tebrik eden tweet mesajına ve ABD'nin bu anlaşmadan sonra Türkiye'ye yönelik ambargolarını bütünüyle kaldıracağına dikkat çekti.

TRUMP: 'HAŞİNCE' SEVGİ GÖSTERMEK GEREKTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile vardıkları anlaşmaya dair Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu noktaya gelebilmek için, onların iyiliği adına biraz 'haşince' sevgi göstermek gerekti" demişti.

Trump, paylaştığı bir dizi mesajda şunları söylemişti:

"Bu anlaşma 3 gün önce ASLA yapılamazdı. Bu noktaya gelebilmek için, onların iyiliği adına biraz 'haşince' sevgi göstermemiz gerekti. Bu uygarlık için müthiş bir gün. Gerekli, biraz da sıra dışı bir yolda ilerlerken beni desteklediği için için ABD'den gurur duyuyorum. İnsanlar bu 'anlaşmayı' yapmak için yıllardır uğraşıyordu. Milyonlarca hayat kurtulacak. Herkese tebrikler."

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