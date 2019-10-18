Yunan basınında Türkiye-ABD anlaşması: Ankara istediğini aldı

Türkiye'nin ABD ile sağladığı Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ara vermesine ilişkin anlaşma Yunan basınında da geniş yer aldı. Yunan radyo ve TV kanalları, yayın akışlarını keserek anlaşmanın detaylarını duyurdular.

Anlaşmaya göre, Türkiye 120 saatlik bir süre için operasyona ara verecek ve bu zaman diliminde Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG), yaklaşık 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak olan güvenli bölgenin gerisine çekilecek.

Çekilme tamamlandıktan sonra da Türkiye tamamen operasyonu durduracak, ABD de Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri çekecek.

"Türkiyenin ölçülerine göre anlaşma" başlığını manşete taşıyan Kathimerini gazetesi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da soğuk karşılanmalarına rağmen, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusundaki taleplerini kabul ettiklerini yazdı.

Haberde, Türkiye'nin 5 günlük süre içinde YPG'nin silahlarıyla birlikte bölgeden 32 km uzaklaştırılması, mevzilerinin ve ağır silahlarının imha edilmesi ile ilgili taleplerinin ABD yetkilileri tarafından kabul edildiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin de bölgedeki askeri operasyonlarına ara vermeyi kabul ettiği hatırlatıldı.