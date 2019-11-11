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Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde motosikletteki patlayıcı etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:52 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından motosiklete tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından motosiklete tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Komandolarımız Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı."

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