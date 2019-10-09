HABER

Barış Pınarı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 18:59 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roketatar mermisi, Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti - Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, saldırıya anında karşılık verildi

MARDİN (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roketatar mermisi, Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından Kamışlı'dan teröristlerce roket atışı yapıldı.

Atılan roketatar mermileri Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde 6 noktaya isabet etti.

Roketatar mermilerinin isabet ettiği bir evde can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatı katında hasar oluştu.

Vatandaşlar evden tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bir ambulanstan sağlık görevlilerince yapılan anonslarla cadde ve sokaklarda bekleyen vatandaşlara evlerine gitmeleri yönünde uyarı yapıldığı görüldü.

Saldırılara Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) anında karşılık verildi.

Bu arada sınır hattında günlerdir süren askeri sevkiyatta da hareketlilik gözleniyor.

Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...
 Barış Pınarı "Koral" ile başladı Barış Pınarı "Koral" ile başladı
"Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız""Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı mardin

En Çok Okunan Haberler

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı'nda TSK'ya 'Koral' kalkanı! Koral nedir?

Barış Pınarı'nda TSK'ya 'Koral' kalkanı

Diyarbakır'da HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

Barış Pınarı Harekatı sonrasında internet ve GSM operatörleri de kapatıldı

İnternet ve GSM operatörleri kapatıldı

Şanlıurfa'da "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Şanlıurfa 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi!

Son dakika: Ceylanpınar ilçe merkezine havan mermisi, Nusaybin'e roket atıldı

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Suriye sınırında mesaj namlunun ucunda!

Suriye sınırında mesaj namlunun ucunda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.