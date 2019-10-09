Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, "İlçe halkımıza şunu söylemek istiyorum, herkes rahat olsun ordumuz güçlüdür. 3-5 terör örgütüne pabuç bırakacak bir ülke değiliz." dedi.

Aksak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2011 yılından beri ilçelerinin karşısında bir iç savaşın sürdüğünü hatırlattı.

İki haftadır Barış Pınarı Harekatı için bir hazırlık içerisinde olduklarını dile getiren Aksak, şöyle konuştu:

"Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Barış Pınarı Harekatı başladı. Bu hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Allah’a şükürler olsun her şey normal ve her şey kontrolümüz altında. İlçe halkımıza şunu söylemek istiyorum, herkes rahat olsun ordumuz güçlüdür. 3-5 terör örgütüne pabuç bırakacak bir ülke değiliz. Karşımızda bir devlet yok. Birileri bunu sanki bir savaş varmış gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Bizim karşımızda terör örgütlerinin cirit attığı bir alan. Bizim sınırlarımızı korumamız en doğal hakkımız."

Aksak, ilçe halkının da devletine en iyi şekilde güvendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlçemize 2 havan mermisi düştü, şükürler olsun herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Yaralımız da yoktur. Biz kadim bir devletiz, kökü bin yıldan öncesine dayanan bir devlet. İnşallah operasyonumuzu başarılı bir şekilde götüreceğiz. Rabbimizden dileğimiz askerimizin tırnağına zarar gelmemesidir. Karşımızda hiçbir güç duramaz. Aynı zamanda biz ordu-milletiz."

