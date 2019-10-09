DİYARBAKIR (AA) - Hür Dava Partisince (HÜDAPAR), "Türkiye’nin bu müdahalesi bir Türk-Kürt savaşı değildir. PKK/YPG hiçbir zaman Kürtler için mücadele etmemiştir, hatta PKK şimdiye kadar savaşını kendisi gibi düşünmeyen Kürtlere karşı yapmıştır." ifadesine yer verildi.

HÜDAPAR Genel Merkezinden, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bölgenin demografik yapısıyla oynanmaması ve sivillerin zarar görmemesi gerektiği belirtildi.

Türkiye sınırına yakın bölgelerde bir süre devam eden Türkiye-ABD ortak kara ve hava devriyelerinin ardından ABD'nin bölgeden çekileceğini duyurduğu aktarılan açıklamada, "ABD’li bir yetkili, Türkiye'nin uzun bir süredir yapacağını söylediği askeri harekata yardım etmeyeceklerini, ancak askeri olarak engel de olmayacaklarını ifade etti. Bu açıklamadan iki gün sonra harekatın başladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı." değerlendirmesinde bulunuldu.