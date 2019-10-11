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Barış Pınarı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 08:50 | Son Güncelleme

Harekat kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor - Terör örgütü üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezinin batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor.

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale Şanlıurfa Tel Abyad

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