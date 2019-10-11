SİNAN USLU - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı'nı, terör unsurları bölgeden temizlenene, sınır güvenliği sağlanana ve Suriye halkı terör örgütü PYD/YPG ile DEAŞ zulmünden kurtulana kadar devam ettirmek niyetinde olduğunu belirtti. Bozkır, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ABD Kongresi ve Senatosu Dışişleri Komisyonu başkanları Eliot Lance Engel ve Senatör James Risch ile Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Cumhuriyetçi Lideri Michael Thomas McCaul'a mektup göndererek, harekatın amaçlarına ilişkin bilgi paylaştı. Bozkır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, ulusal güvenliği için risk ve tehdit oluşturan birçok terör örgütüyle kararlılıkla

mücadele ettiğini söyledi. Uluslararası alanda bu

çerçevede ortaya konulan çabalara başından itibaren tam destek verdiklerini dile getiren Bozkır, Türkiye'nin, 2017'de başarıyla neticelendirilen Fırat Kalkanı Harekatı ve 2018'de icra edilen Zeytin

Dalı Harekatı'yla 4 bin kilometrekareyi aşkın alanı DEAŞ ve PYD/YPG teröründen arındırdığını hatırlattı.

Bozkır, 360 binden fazla Suriyelinin evlerine dönebildiğini ancak Türkiye'nin sınırlarına yönelik terör tehdidinin sona ermediğini belirtti. Özellikle

Fırat'ın doğusunda konuşlu terör örgütü PYD/YPG unsurlarınca, son iki

yılda 100'ün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalındığına dikkati çeken Bozkır, bölgedeki terör örgütü PYD/YPG

tünelleri aracılığıyla Türkiye topraklarına patlayıcı ve mühimmat kaçırıldığını, bu

malzemelerin terör örgütü PKK'ya transfer edildiğini söyledi. Terör örgütü PYD/YPG'nin, Suriye içinde ve

Suriyelilere yönelik de terör saldırıları düzenlediğini vurgulayan Bozkır, şöyle devam etti: "Özellikle kuzeybatı Suriye'de, terör örgütü PYD/YPG'ye bağlı açık kaynaklara göre dahi, 220'den fazla PYD/YPG saldırısı

kaydedilmiştir.

Ayrıca PYD/YPG'nin elinde tuttuğu bazı DEAŞ'lı militanları Türkiye'ye geçmeleri ve

buralarda terör eylemi yapmaları karşılığında serbest bıraktığına yönelik güvenli kanıtlar

mevcuttur. PYD/YPG'nin, çocuk asker alımı, muhaliflere yönelik tedhiş, demografik

yapının değiştirilmesi ve kontrolü altındaki alanlarda zorunlu askere alma gibi insan hakları

ihlalleri yaptığına dair artan oranda kanıt bulunmaktadır."

- "Türkiye'nin beklentileri müttefiklere her düzeyde dile getirildi" Yerel halkın terör örgütü PYD/YPG'nin

mezalimine karşı şikayet ve tepkisinin sürekli arttığının altını çizen Bozkır, Türkiye'nin, terör örgütü PYD/YPG tehdidine yönelik beklenti ve hassasiyetlerinin, Fırat'ın doğusunda askeri ve

sivil mevcudiyeti bulunan başta ABD olmak üzere tüm ilgili müttefik ülkeler nezdinde her

düzeyde defaatle dikkate getirildiğini aktardı. Türkiye'nin, meşru güvenlik kaygılarını ele almak ve terör örgütü DEAŞ ile

mücadeleyi sürdürmek amacıyla güvenli bir bölge oluşturulması konusunda ABD ile görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını belirten Bozkır, "Tüm temaslarımızda, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı

gerektiğinde kullanmakta tereddüt etmeyeceğimizi vurguladık. Türkiye'nin, sınırlarının

yanı başındaki teröristlerin varlığına tahammül etmesinin beklenmemesi gerektiğini

yineledik. Ayrılıkçı gündemlere sahip terörist grupların varlığı da Suriye'nin toprak

bütünlüğünü ve birliğini tehdit etmektedir." diye konuştu.

- "Sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbir alınıyor" Volkan Bozkır, bu arka plan ışığında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Ekim'de Barış Pınarı

Harekatı'nın başlatıldığını hatırlattı. Harekatın amacının, Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak,

bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve bu suretle Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğuna dikkati çeken Bozkır, şu ifadeleri kullandı: "Harekat, uluslararası hukuk temelinde, BM Şartı'nın 51.

maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi'nin

terörizmle mücadeleye ilişkin 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014)

2249 (2015) ve 2254 (2015) sayılı kararları uyarınca, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve

birliğine saygı temelinde yürütülmektedir.

Daha önceki harekatlarda olduğu gibi, bu harekatın planlama ve icrasında da sadece

bahse konu terör unsurlarıyla bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereç

hedef alınmakta olup, sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir

alınmaktadır."