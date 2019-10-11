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Barış Pınarı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:29 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü, YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı - Harekatın üçüncü gününde YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 12 oldu

RASULAYN (AA) - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ilçesinin batısındaki Tel Halef köyü, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinin batı kırsalındaki Tel Halef köyü, harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü, dün, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Böylece harekatın üçüncü gününde YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 12 oldu.

SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor ve arama tarama faaliyeti yürütüyor.

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Barış Pınarı Harekatı Rasulayn SMO Tel Halef TSK

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