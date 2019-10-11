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Barış Pınarı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 20:04 | Son Güncelleme

Harekatta şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in naaşı memleketi Kahramanmaraş'a getirildi - Şehidin eşi Gülseren Bebek: - "Ben onurluyum, benim düğünüm var, hoş geldiniz. Onurluyum, ben ağlamayacağım. Allah'ıma şükürler olsun"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi.

Mardin'de düzenlenen uğurlama törenin ardından Şehit Bebek'in cenazesini taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçak Kahramanmaraş Havaalanı'na indi.

Burada Bebek'in naaşı babası Kemal, annesi Rabia Bebek ve şehidin kardeşleri ile Vali Vahdetin Özkan, il protokolü tarafından karşılandı.

Uçaktan tören mangası tarafından alınan şehidin naaşı, cenaze aracına konuldu.

Aynı uçakla şehidin eşi Gülseren ve çocuklarından Ezgi Yağmur Bebek de Kahramanmaraş'a geldi.

Şehidin eşi Gülseren Bebek, yakınları tarafından teselli edildiği sırada, "Ben onurluyum, benim düğünüm var, hoş geldiniz. Onurluyum, ben ağlamayacağım. Allah'ıma şükürler olsun." dedi.

Anne Rabia Bebek de oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

Şehidin kızı Ezgi Yağmur'u da yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi daha sonra uzun araç konvoyu eşliğinde defnedileceği Göksun ilçesine doğru yola çıkarıldı.

İki çocuk babası olan şehit Hacı Bebek'in Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığında görevliyken, Barış Pınarı Harekatı'na katıldığı öğrenildi.

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