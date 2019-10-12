Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'daki terör mevzilerinden yer yer duman yükseliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresindeki terör mevzilerinin, operasyonun 4. gününde de ateş altına alınmasına devam edildi.

Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vuruldu, bölgeden yer yer duman yükseldi.

Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

