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Barış Pınarı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:23 | Son Güncelleme

Obüs atışlarıyla vurulmaya devam eden Rasulayn kırsalında dumanlar yükseliyor - Terör hedefinin vurulma anı AA kamerasınca kaydedildi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalından dumanlar yükseliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alındı.

Kırsaldaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor. Bir hedefin vurulma anı ise AA kamerasınca kaydedildi.

Bu arada, kentteki çatışma ve patlama sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar Rasulayn Şanlıurfa

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