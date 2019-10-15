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Barış Pınarı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 17:40 | Son Güncelleme

Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Uzman Onbaşı Mesut Çelik için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Uzman Onbaşı Mesut Çelik memleketlerine uğurlandı.

Şehitler Bozbıyık ile Çelik'in naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından tören için Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, kurum müdürleri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Törende, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua okundu.

Şehitler buradaki törenin arından memleketleri Kırıkkale ile Adıyaman'a gönderildi.

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