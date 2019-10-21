Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 40 araçlık konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine geldi.

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor.

Bu arada, SMO birliklerini taşıyan bir konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine giriş yaptı.

Yaklaşık 40 araçtan oluşan konvoya 5 araçlık Türk Silah Kuvvetlerine ait zırhlı araçlar da eşlik etti.

Vatandaşlar, konvoyun ilçe merkezinden geçişi esnasında TSK ve SMO birliklerine sevgi gösterisinde bulundu.

