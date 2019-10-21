HABER

Barış Pınarı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 12:09 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 40 araçlık konvoy Rasulayn'dan Ceylanpınar ilçesine çıkış yaptı

Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 40 araçlık konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine geldi.

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor.

Bu arada, SMO birliklerini taşıyan bir konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine giriş yaptı.

Yaklaşık 40 araçtan oluşan konvoya 5 araçlık Türk Silah Kuvvetlerine ait zırhlı araçlar da eşlik etti.

Vatandaşlar, konvoyun ilçe merkezinden geçişi esnasında TSK ve SMO birliklerine sevgi gösterisinde bulundu.

PARTNER 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha
Özel çocuklardan Mehmetçiğe selamÖzel çocuklardan Mehmetçiğe selam
Üniversiteye bağışlanan kadavra, 8 yıl sonra gömüldüÜniversiteye bağışlanan kadavra, 8 yıl sonra gömüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Ceylanpınar giriş konvoy Suriye Milli Ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri

En Çok Okunan Haberler

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İhale' krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

'İhale' krizi büyüyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yeni atamalar

Kritik atamalar! Çok sayıda ismin görev yeri değişti

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Hedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılar

İçişleri Bakanlığı: 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 7 terörist öldürüldü

3 ilde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Mardin'de teröristlerle sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 3 terörist öldürüldü

Mardin'de sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.