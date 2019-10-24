Turan, Arap Birliği'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı yaptığı açıklamaya, Filistin halkının ve devletinin imza atmadığını bildiklerini, ancak başta siyonist çevreler ve onlara payanda olmuş mecraların bunu ısrarla dillendirdiklerini belirtti.

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan Arap Birliği toplantısına Filistin'in temsilci göndermediğini belirterek, "Ülkemizde bazı çevrelerin hala ısrarla 'Filistin bile İsrail'in yanında yer aldı.' yalanlarını savurarak siyonistlere olan diyet borcunu ödediklerini veya katil, terörist İsrail'e destek çıktıklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'in zulmüne 'Dur' diyemeyen ama "İsrail'in iç işlerine neden karışıyorsunuz?" diyenlerin başını çektiği bu güruhun, Barış Pınarı Harekatı'nı kullanarak iki ülke halkı arasında var olan manevi bağı zedelemeye, zayıflatmaya çalıştıklarını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bizim Filistin ile olan bağımız böyle yalan ve uydurma haberlerle kopacak değildir. İki ülke arasında derin ve sarsılmaz bağları sabote etmeye çalışanları çok iyi biliyoruz. Halkımızı galeyana getirerek, kışkırtıcı ve iftira haberlere gereken cevaplar verilmiştir. Arap Ligi toplantısına imza atmayan Libya, Sudan ve Katar ile birlikte toplantıya temsilci göndermeyen Filistin'e teşekkür ediyoruz.

Filistin'in kendi içindeki sorunlarının farkındayız. Özellikle iş birlikçi Arap rejimlerinin yöneticilerinin Filistin'e uyguladıkları baskılara ve tehditlere rağmen Filistin'in toplantıya temsilci göndermemesini takdir ettik. Konu hakkında gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerekse Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu devletimizin görüşlerini açıkladı.