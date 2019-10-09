HABER

"Barış Pınarı Harekatı" ABD'de gündemi sarstı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 18:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını Twitter hesabından duyurmasının ardından harekat, ABD medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu - Bloomberg, Erdoğan'ın açıklamasından önce Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Türk askerinin sınırı geçtiğini bildirdi - Reuters: - "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine operasyonun başlatıldığını duyurdu" - Associated Press: - "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, attığı tweet ile Suriye'nin kuzeydoğusuna Türk saldırısının başladığını duyurdu" - CNN International: - "Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye askeri saldırısını başlattığını duyurdu. Operasyon, Trump yönetiminin ABD askerlerini bölgeden çekeceğini açıklamasından günler sonra başladı" - CNN, NBC ve FOX gibi televizyonlar da bölgeden yaptıkları canlı bağlantılarla konuyu sıcağı sıcağına izleyicilerine aktarıyor

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, ABD basınının gündemine bomba gibi düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını resmi Twitter hesabından duyurmasının ardından ABD medyası harekatı, "son dakika" olarak duyurdu.

Harekatın başlatıldığı haberi, uzun süredir ülke gündemini meşgul eden Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması tartışmalarının bile önüne geçerek bir numaralı gündem maddesi oldu.

- Haber ajansları "son dakika" olarak geçti

ABD basınında geniş yer bulan harekatı ilk olarak Bloomberg duyurdu. Yerel saatle sabahın erken saatlerinde geçilen ve Türk bir yetkiliye dayandırılan haberde, Türk birliklerinin sınırı geçmeye başladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise ilk olarak, Reuters haber ajansı geçtiği flaşında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine operasyonun başlatıldığını duyurdu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yapacağı operasyonu ilk günden bu yana "işgal" olarak niteleyen Associated Press ise "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, attığı tweet ile Suriye'nin kuzeydoğusuna Türk saldırısının başladığını duyurdu." başlığı ile kullandı.

Amerikan basınının en önemli kuruluşlarından biri olan Wall Street Journal gazetesi de operasyonu "Erdoğan, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından, Kürt kuvvetlerin elindeki toprakları ele geçirmek için Suriye'de bir operasyon başlatıldığını duyurdu." başlığıyla okuyucularına aktardı.

CNN International operasyona ilişkin, "Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye askeri saldırısını başlattığını duyurdu. Operasyon, Trump yönetiminin ABD askerlerini bölgeden çekeceğini açıklamasından günler sonra başladı." ifadelerini kullandı.

New York Times da operasyonu, "ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'ye yönelik planlanan saldırının başlatıldığını duyurdu." ifadeleriyle aktardı.

- Bölgeden canlı yayınlar yapılıyor

Barış Pınarı Harekatı'nı, CNBC, ABC, NBC, MSNBC, CBS gibi ABD'nin önde gelen basın kuruluşları da "son dakika" olarak duyurdu.

Ayrıca, CNN, NBC ve FOX gibi televizyonlar da bölgeden yaptıkları canlı bağlantılarla konuyu sıcağı sıcağına izleyicilerine aktarıyor.

Her anını kaydetti! 19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü ekipleri harekete geçirdiHer anını kaydetti! 19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü ekipleri harekete geçirdi
HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...
Vali Kaymak’tan ‘Barış Pınarı’ mesajıVali Kaymak’tan ‘Barış Pınarı’ mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd basını Barış Pınarı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı'nda TSK'ya 'Koral' kalkanı! Koral nedir?

Barış Pınarı'nda TSK'ya 'Koral' kalkanı

Diyarbakır'da HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

Barış Pınarı Harekatı sonrasında internet ve GSM operatörleri de kapatıldı

İnternet ve GSM operatörleri kapatıldı

Şanlıurfa'da "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Şanlıurfa 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi!

Son dakika: Ceylanpınar ilçe merkezine havan mermisi, Nusaybin'e roket atıldı

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Suriye sınırında mesaj namlunun ucunda!

Suriye sınırında mesaj namlunun ucunda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.