"Barış Pınarı Harekatı" ABD'nin gündeminden düşmüyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suriye kararının ardından kendisine en yakın senatörler de dahil olmak üzere Cumhuriyetçi Parti tarafından yalnız bırakıldı.

ABD Başkanı Trump, Suriye'de Türkiye'nin operasyon alanından ABD askerlerini çekeceğine ve bu operasyonda taraf tutmayacağına yönelik açıklamasının ardından Washington'da zor bir süreçten geçiyor.

Bu açıklamanın ardından ülkede bir numaralı gündem maddesi olan Suriye konusu, Trump ile Washington elitleri arasındaki ayrışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

- Graham en net ayrışan isim oldu

Son dönemde Trump'a en yakın Cumhuriyetçi isimlerden biri olan Senatör Lindsey Graham, Suriye kararından dolayı Trump'ı en sert şekilde eleştiren isim olarak öne çıktı.

YPG/PKK'lı teröristleri "ABD'nin DEAŞ'ı yenmesine yardım eden Kürt kuvvetler" olarak nitelendiren ve Trump'ın bu kararının "akıllıca olmadığını" savunan Graham, Türkiye'yi birkaç kez Suriye'ye girmesi durumunda "ağır bir bedel ödemekle" ve yaptırımla tehdit etti.

Cumhuriyetçi Partinin Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'ın da yazılı bir açıklamayla Suriye kararına karşı çıkması, Trump'ın partisi tarafından bu konuda yalnız bırakıldığının resmi oldu.