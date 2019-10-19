HABER

Barış Pınarı Harekatı aleyhine "DEAŞ tutukluları serbest bırakıldı" manipülasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 14:40 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, harekat aleyhine manipülasyon yapmak için "DEAŞ tutuklularının serbest bırakıldığı" yalanıyla video görüntülerini çarpıttı - Aynı görüntülerin eylülde ABD'li televizyon kanalının haberinde kullanıldığı anlaşıldı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, YPG/PKK terör örgütü yandaşları, "DEAŞ'lıların bir hapishaneden kaçma girişimlerinin" yer aldığı eylülde kaydedilmiş görüntüleri, harekat sırasında yaşanmış gibi çarpıtmaya çalıştı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle YPG/PKK terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilen görüntüleri harekat sırasında kaydedilmiş gibi manipüle etme çabası, "hapisten kaçan DEAŞ mensupları" görüntüleriyle devam etti.

YPG/PKK'ya yakın bir hesap, DEAŞ'lı tutukluların kaçmaya çalışırken görüldüğü güvenlik kamerası kaydını, "Türk Ordusu'nun harekat sırasında DEAŞ tutuklularını serbest bıraktı" yalanıyla servis etmeye çalıştı. Ancak aynı görüntünün, ABD'li bir televizyon kanalınca eylülde bir haberde kullanıldığı ortaya çıktı.

Haberdeki muhabiri bilgilendiren hapishane gardiyanı, söz konusu görüntülerin, DEAŞ mensuplarının 13 Eylül'de kaçmaya çalıştıkları sırada güvenlik kamerasınca çekildiğini paylaştı.

PARTNERRihanna kendi reklamını yaptıRihanna kendi reklamını yaptı
Kazada ölen üniversiteli Emel, son yolculuğuna uğurlandıKazada ölen üniversiteli Emel, son yolculuğuna uğurlandı
Yalova’da 7’inci Kivi Festivali düzenlendiYalova’da 7’inci Kivi Festivali düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı manipülasyon YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın bu yollar 07.00'de kapatılacak

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.